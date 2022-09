Dal GAL Langhe Roero Leader nuove iniziative per la valorizzazione integrata delle risorse locali

Si è tenuto venerdì 9 settembre il Consiglio di Amministrazione del GAL Langhe Roero Leader, nel corso del quale gli Amministratori (Carlo ROSSO Presidente, Silvia ANSELMO e Claudio ALBERTO Vice Presidenti, Cesare GILLI e Carla REVELLO Consiglieri) hanno assunto, tra le altre, alcune importanti decisioni per lo sviluppo locale.

Innanzitutto è stata approvata la graduatoria afferente al Bando “Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini” - attivato sull’Operazione 7.5.2 del PSL del GAL nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - che vede finanziate le domande di 7 Comuni di Langhe e Roero, con investimenti per oltre 550mila euro e un contributo pubblico complessivo di circa 500mila euro (sostegno in conto capitale pari al 90% sulla spesa totale ammessa).

I progetti ammessi sono relativi ad interventi che fanno capo, in ordine di graduatoria, ai Comuni di Sommariva Perno, Mango, Castiglione Tinella, Prunetto, Niella Belbo, Cortemilia e Feisoglio. Si tratta di itinerari curiosi, che parlano di leggende, favole, magie, foreste e boschi incantati abitati da gnomi, fate e folletti; oppure percorsi suggestivi alla scoperta dei prodotti tipici del territorio, come la nocciola, o degli animali “amici”, come il riccio, le rondini o le pecore. Non mancano sentieri tematici ispirati a personaggi storici o al patrimonio culturale e naturalistico locale, con installazioni, allestimenti e segnaletica studiati ad hoc, per una precisa connotazione tematica ed emozionale.

“Un segmento, quello dell’outdoor per famiglie con bambini, da affiancare ai canali tradizionali per diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica locale, con benefici effetti su tutto il comparto”, afferma Carlo Rosso, Presidente del GAL Langhe Roero Leader. “Abbiamo fortemente voluto investire nella capacità degli Enti locali di dare vita a progetti di elevato standard qualitativo, chiedendo loro un notevole impegno, non solo economico, ma anche creativo, organizzativo e manutentivo. I progetti dei Comuni infatti hanno dovuto misurarsi, non senza difficoltà, con regole del Bando non generaliste ma molto “verticali” e stringenti, peraltro preliminarmente concertate con gli Enti locali sovracomunali; abbiamo ritenuto infatti che solo con una volontà comune di crescita e innovazione a livello di area vasta, il territorio del GAL potesse individuare itinerari realmente a misura di famiglie e bambini, con una collaterale maggiore accessibilità anche per altre fasce come gli anziani, arricchendo così il suo già variegato paniere di proposte di qualità, ad integrazione dell’eccellente offerta enogastronomica”.

La graduatoria è pubblicata sul sito del GAL www.langheroeroleader.it nella sezione “Bandi e Avvisi/Bandi chiusi”.

Il GAL agisce su più versanti, proprio nell’ottica della valorizzazione integrata delle risorse locali, per un incremento della competitività territoriale a tutti i livelli; in quest’ottica il GAL si fa promotore, nel mese di settembre, di una nuova iniziativa volta a creare sul territorio il profilo del “Brand Ambassador” di Langhe e Roero, veri e propri “ambasciatori” delle eccellenze del nostro territorio.

E’ stata lanciata in questi giorni (con scadenza 23 settembre) una manifestazione d’interesse rivolta a chi, a vario titolo, è coinvolto nel raccontare i prodotti enogastronomici locali e vuole affinare le proprie capacità dialettiche, percettive e di valutazione: produttori, trasformatori, commercianti locali, ristoratori, assaggiatori, sommelier, operatori turistici potranno partecipare gratuitamente ad un percorso altamente interattivo, volto a fornire, con esercizi pratici e lezioni teoriche, un’adeguata preparazione tecnica e psicologica per “raccontare” sapori e profumi in modo professionale.

“Una comunicazione sensoriale efficace e coinvolgente richiede il possesso di specifici know how e appropriate tecniche di comunicazione”, ribadisce Carlo Rosso. “Anche in questo caso il GAL Langhe Roero Leader si fa portatore di sviluppo ed innovazione, supportando la crescita professionale degli operatori economici locali: le nostre produzioni agroalimentari tipiche, frutto di saperi antichi e dell’intraprendenza dei produttori locali, hanno ormai acquisito carattere di eccellenza e meritano le dovute attenzioni e competenze. La narrazione del prodotto, se ben curata, può diventare narrazione del territorio a vantaggio della comunità locale”.

Professionisti dell’analisi sensoriale ed esperti di percezione visiva, olfattiva, tattile e gustativa insegneranno tecniche innovative per relazionarsi con turisti, clienti, esperti, giornalisti: un percorso di 24 ore, per imparare ad organizzare e condurre eventi di assaggio, ad integrare le presentazioni frontali dei prodotti con giochi e tecniche coinvolgenti, a farsi seguire con interesse da un'aula o una platea, a costruire una comunicazione sensoriale efficace.