Scegli la tua caldaia di ultima generazione online con CaldaieMurali

Se sei alla ricerca di un moderno e innovativo modello di caldaia, che possa durare nel tempo e richiedere un investimento iniziale contenuto, scopri le novità presenti sul sito di CaldaieMurali.

Parliamo di un portale ricco di soluzioni perfette per tutte le tasche, che consente di acquistare online in sicurezza e trasparenza, contando su una spedizione rapida e su pagamenti sicuri.

I marchi trattati sono i migliori in circolazione e si pongono come obiettivo quello di durare a lungo nel tempo e assicurare valide prestazioni, limitando i consumi.

Le caldaie di ultima generazione, infatti, sono di classe energetica elevata e questo permette, nel medio e lungo periodo, di risparmiare in bolletta alla fine del mese e preservare l'ambiente circostante.

Le fasce di prezzo sono variabili ma i prodotti sono tutti top di gamma, potenti e capaci di riscaldare ambienti più o meno ampi e ACS (Acqua Calda Sanitaria) a seconda della potenza scelta.

Scegli la caldaia che fa esattamente al caso tuo

Al momento di scegliere una caldaia, il primo elemento da tenere in considerazione è la tipologia che si vuole installare.

Sul negozio online di caldaie CaldaieMurali troverai tutte le principali categorie, a partire da quelle a condensazione, che rappresentano la scelta più performante e con un risparmio considerevole sui consumi di Gas Metano o GPL.

La manutenzione è piuttosto semplice e la resa nel tempo elevata, così come accade per quelle a camera aperta, definizione che deriva dal modo di prelevare l'aria utile alla combustione.

Una tipologia sempre più diffusa negli ultimi anni è quella riguardante le caldaie ad accumulo, che prevedono un serbatoio dell'acqua calda per uso sanitario, come avviene per i tradizionali o innovativi scaldabagni elettrici e scaldabagni a Pompa di Calore. Tale tecnologia permette al dispositivo di non attivare il bruciatore per ogni minimo prelievo, con un considerevole risparmio di Gas e, di conseguenza, bollette energetiche più contenute.

Per coloro che hanno problemi di spazio o non amano che la caldaia sia in vista, è possibile optare per le soluzioni da incasso, che possono essere inserite nel vano desiderato con le loro specifiche misure.

In questo modo l'impatto visivo sarà migliore e si potrà inserire l'elettrodomestico nella posizione più idonea.

Per strutture di grandi dimensioni senza possibilità di alloggiare caldaie a parete, Caldaiemurali offre la soluzione di caldaie a basamento che possono essere collocate sia all'esterno che in vani caldaie appositamente predisposti.

Con la paura del razionamento del gas o quanto meno dell'impennata dei prezzi, si riscontra un boom di vendite di Caldaie a Pellet che oltre a far fronte ai continui aumenti della materia prima tradizionale, risulta essere una soluzione più ecologica e più rispettosa dell'ambiente. Tali apparecchi utilizzano biocombustibile addensato, generalmente in forma cilindrica, di lunghezza casuale tipicamente tra 5 mm e 30 mm e con estremità interrotte, prodotto da biomassa polverizzata con o senza additivi di pressatura, il Pellet, ricavato da scarti della lavorazione del legno. Tali caldaie provvedendo al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria rispettando l'ambiente.

A fronte di un investimento iniziale superiore rispetto ad una caldaia tradizionale, questa tipologia permette di risparmiare e contenere le spese nel corso del tempo, ammortizzando il maggiore investimento iniziale in pochi mesi.

Una valida alternativa per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria sono i nuovissimi sistemi integrati a Pompa di Calore che permettono, oltre al riscaldamento, anche la climatizzazione della tua casa. Il sistema è composto da una unità esterna nella quale circola il gas R32.

Le nuove pompe di calore con gas R32 sono ermeticamente sigillate a basso GWP (Global Warming Potential) e garantiscono bassissimi valori di potenziali emissioni di gas serra, ben al di sotto di 10 tonCo2 eq. Pertanto non è necessario provvedere al controllo annuale della tenuta del circuito frigorifero.

Le pompe di calore sono particolarmente semplici da installare: il circuito frigorifero è “sigillato” nell’unità esterna e le tubazioni di connessione sono di tipo idraulico.

Ognuno potrà optare per il modello che meglio risponde alle proprie esigenze economiche, di spazio e di riscaldamento, contando su un servizio top ed un'assistenza clienti a 360 gradi.

Perché acquistare online

Acquistare una caldaia online su questo sito significa poter contare su brand top di gamma, come Electrolux, Baxi, Beretta e Vaillant, che nel corso degli anni si sono dimostrati affidabili e durevoli nel tempo.

I materiali impiegati sono ad elevate prestazioni nel campo della termoidraulica e la tecnologia di assemblaggio all'avanguardia rende tali prodotti sicuri, soprattutto se viene eseguita una corretta manutenzione periodica.

I costi sono contenuti e concorrenziali, con la possibilità di usufruire di sconti e promozioni.

Il servizio clienti targato CaldaieMurali è attivo ogni giorno per rispondere a quesiti e domande, seguendo l'acquirente nella fase pre e post vendita con dedizione.

La spedizione avviene in tempi molto brevi, così da poter contare subito su un dispositivo di ultima generazione.