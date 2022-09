Elezioni provincia, il candidato presidente Robero Dalmazzo: "Pronto ad ascoltare le richieste degli amministratori cuneesi"

Sarà una settimana ricca di incontri sul territorio per il candidato presidente della provincia di Cuneo Roberto Dalmazzo.

"Una provincia vasta come quella di Cuneo richiede un approccio empatico a ogni anima che la caratterizza. Per questo, sto incontrando e incontrerò nei prossimi giorni gli amministratori delle valli cuneesi, ma anche di Langhe e Roero, del saluzzese, del saviglianese, del braidese e del monregalese oltre che di Ottavia. Ogni territorio ha esigenze particolari che vanno ascoltate", spiega il candidato presidente Dalmazzo che aggiunge: "Nessuno ha la bacchetta magica, ma posso garantire impegno e attenzione, uniti all’esperienza pluridecennale come geometra, come presidente di Proloco e ora come Sindaco che posso mettere a disposizione per cercare di trovare le risposte alle tante richieste che arriveranno dai territori della nostra Provincia".

Dalmazzo ha le idee chiare sulla via da seguire: "Un territorio così vasto non può essere pensato come un unicum. Pertanto, sarà opportuno organizzare incontri periodici con i consiglieri espressione delle varie aree della Granda e con i sindaci delle varie zone. Non solo, mi ripropongo anche di essere a disposizione dei tecnici che lavorano nei municipi per capire le esigenze e le richieste di ogni territorio, in modo che nessuno dei 247 comuni della Granda possa sentirsi escluso".

Il dialogo con i funzionari della provincia e dei comuni avrà una molteplice valenza: "Sarà importante prima di tutto per ultimare i lavori già iniziati o in fase di progettazione, ma lo sarà anche in ottica Pnrr. Mi riprometto di instaurare un rapporto con i presidenti degli ordini dei professionisti e il collegio dei geometri. La Provincia, che si è vista più che dimezzare le risorse a disposizione dalla riforma Delrio non può permettersi di perdere le risorse del Pnrr, come non possono permetterselo i comuni. Per questo sarà fondamentale mettere a disposizione dei municipi più piccoli figure professionali che possano favorire la stesura di progetti di fattibilità e che possano assistere i comuni con meno personale anche nella rendicontazione e nella spesa dei fondi intercettati".

Dalmazzo parteciperà giovedì 15 settembre, dalle 17, al confronto tra i candidati organizzato da Confindustria Cuneo.

Il candidato presidente invita i sindaci che volessero incontrarlo o volessero esporre problematiche a mettersi in contatto a scrivere alla mail roberto.dalmazzo@grandanelcuore.it o a contattarlo al numero telefonico personale.