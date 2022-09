In piazza Virginio a Cuneo l'appuntamento elettorale con "Italia Sovrana e Popolare"

“Italia Sovrana e Popolare”, la lista sovranista per l’applicazione della Costituzione e l’uscita dall’Unione Europea, in piazza Virginio a Cuneo ha radunato un folto pubblico di cittadini ad ascoltare il comizio di Fulvio Grimaldi, candidato al Senato della Repubblica.

Grimaldi ha svolto il mestiere di reporter di guerra per diverse testate, tra cui BBC e «Paese Sera». Successivamente, si è dedicato per Rai 3 al giornalismo d’inchiesta, giungendo anche in Piemonte: indagini sull’Eternit di Casale Monferrato, sulle “cattedrali nel deserto” post Olimpiadi di Torino 2006 e sul TAV in Val di Susa.

Il comizio è iniziato dando spazio ai candidati locali di Italia Sovrana e Popolare: Mattia Bianchi, Docente di Letteratura Italiana presso l’Università di Salamanca (Spagna), membro del Direttivo Nazionale di Ancora Italia; Sonia Grieco, dipendente ATA e mamma, e Vice Presidente Sezione Provinciale Cuneese di Ancora Italia; Federico Musso, praticante avvocato nonché Referente Regionale per il Piemonte di Riconquistare l’Italia. Due brevi interventi del Professore Duccio Chiapello, dottore di ricerca in Studi Politici e del Professore Francesco Pagano, docente di Informatica nonché Presidente della Sezione Provinciale Cuneese di Ancora Italia, hanno posto l’accento sul tema della necessità di non cedere alle sirene dell’astensionismo.

Grimaldi ha iniziato con schiettezza il suo discorso, ricordando che non è piemontese ma ha accettato con piacere di essere candidato nella terra in cui spesso è venuto a condurre inchieste e alla quale è legato da una passione letteraria verso Cesare Pavese, Nuto Revelli e Beppe Fenoglio.

Da sempre, Grimaldi è stato attento a schierarsi dalla parte dei popoli oppressi, a partire dall’Irlanda del Nord e dal Vietnam, del quale ricorda l’importanza delle mobilitazioni nei Paesi occidentali per tenere alta l’attenzione sui conflitti nei quali l’Occidente conduceva politiche imperialistiche. Oggi l’imperialismo occidentale agisce tramite la Nato che foraggia Zelenski, "un gangster che ha annullato ogni opposizione nel suo Paese, cancellando undici partiti e lanciando contro un terzo della sua popolazione i reggimenti nazisti con la svastica".

Sempre sul tema della guerra, il giornalista ha richiamato l’attenzione sulla questione energetica, legata a doppio filo alle sanzioni verso la Russia: "Avevamo energia a basso costo da un nostro vicino, senza danno per l’ambiente. Ora il gas liquido verrà dagli Stati Uniti ed è una catastrofe per il mondo: oltre a costare di più è una sciagura ecologica, dato che è ottenuto intossicando le falde e provocando smottamenti. A Freeport, in Texas, il 9 giugno scorso è esploso un rigassificatore simile a quelli che si vorrebbero costruire a Piombino e Ravenna".

Al termine, il candidato ha mostrato il suo polso fasciato a causa del morso di Ernesto, il suo cagnolino, e ha espresso l’invito alla folla di imitarlo: "Quando vi chiederanno di ridurre i consumi, il cibo, l’energia, fate come Ernesto quando ho cercato di togliergli la preda dalla bocca, serrate i denti e mordete stretto. Lo potete fare con la matita il 25 settembre, votando Italia Sovrana e Popolare".