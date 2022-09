Mercoledì 14 settembre alle ore 21, presso la palestra comunale sita in in Cinzano, via Vers Pont du Gard 21, si terrà un evento elettorale con la presentazione dei candidati della lista "Per l'Italia con Paragone-Italexit".

Saranno presenti a fare gli onori di casa il consigliere comunale e l'assessore comunale di Santa Vittoria d'Alba, Francesco Dallorto e Bruno Montanaro.