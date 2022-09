Covid, incidenza in Piemonte tra le più basse in Italia. Ricoveri sotto la media

FOCUS SETTIMANALE SULLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E VACCINALE

Il valore del Piemonte, con un’incidenza di 173.9 casi ogni 100.000 abitanti (diagnosi settimana 5-11 settembre) a fronte del valore nazionale di 184.9 si conferma tra i più bassi della media in Italia.

L’occupazione dei posti letto ordinari alla data del 12 settembre si attesta al 3,5% (il valore nazionale è 6,2%) e quella delle terapie intensive all’1% (il valore nazionale è 1,8%), mentre la positività dei tamponi è al 7,7%.

CONFERMATA LA DOMINANZA DI OMICRON 5

Dai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue su campioni prelevati il 5 settembre nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara evidenziano la dominanza di Omicron5 e la presenza di mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti.

Si rilevano inoltre mutazioni specifiche e univoche a bassa frequenza della sottovariante di Omicron BA.2.78 a Castiglione Torinese e le mutazioni specifiche e univoche a bassa frequenza della sottovariante ricombinante di Omicron XAN (ricombinante tra le sottovarianti BA.2 e BA.5.1) nel depuratore di Alessandria.

Non si osservano mutazioni specifiche per le sottovarianti Omicron BA.2.12.1, BA.2.75 e BA.3.

VACCINAZIONI

Il Piemonte continua ad essere in testa per la somministrazione delle quarte dosi (fonte: Covid-19 vaccini open data / lab24 il sole24ore) con oltre 416.000 dosi somministrate alle platee autorizzate a livello nazionale che hanno già maturato i tempi necessari per la quarta dose (immunocompromessi, over80, ospiti Rsa, fragili over60 con specifiche patologie, over60 e fragili over12).

Nelle farmacie dal 26 aprile sono state somministrate circa 18.000 quarte dosi e le prenotazioni sono quasi 1400.

FOCUS CONTAGI NELLE PROVINCE

In Piemonte nel periodo dal 5 all'11 settembre i casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.061.

Suddivisi per province: Alessandria 111, Asti 53, Biella 39, Cuneo 155, Novara 85, Vercelli 37, VCO 41, Torino città 176, Torino area metropolitana 335.

In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 7.430 (-901, -10,8% rispetto alla settimana precedente).

Questa la suddivisione per province: Alessandria 780 (-22), Asti 371 (-20), Biella 273 (+5), Cuneo 1.088 (-137), Novara 592 (-112), Vercelli 258 (+15), VCO 288 (+74), Torino città 1.233 (-248), Torino area metropolitana 2.346 (-440).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NEGLI ADULTI

Nella settimana dal 5 all'11 settembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è stata 173.9 in diminuzione (-10,8%) rispetto ai 195della settimana precedente.

Nella fascia di età 19-24 anni l’incidenza è 102.8 (-19,4%).

Nella fascia 25-44 anni è 182.9 (-10,1%).

Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 201.5 (-12,4%).

Nella fascia 60-69 anni è 213.9 (-1,6%).

Tra i 70-79 anni è 221.8 (-6,7%).

Nella fascia over80 l’incidenza risulta 148.1(-20,7%).

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETÀ SCOLASTICHE

In età scolastica, nel periodo dal 5 all'11 settembre, l’incidenza rispetto alla settimana precedente è in diminuzione in tutte le fasce.

Nel dettaglio: nella fascia di età 0-2 anni l’incidenza è 126.2 (-9,4%), nella fascia 3-5 anni si registra un’incidenza di 74.1 (-31,1%), nella fascia tra i 6 ed 10 anni l'incidenza è 100 (-11,3%), nella fascia 11-13 anni l'incidenza è 99.5 (-8%), nella fascia tra i 14 ed i 18 anni l’incidenza è 69.7 (-24,4%).