Ripartenza in spagnolo per le classi quarte del Bonelli di Cuneo!

Dal 4 all’11 settembre le classi quarte dell’indirizzo RIM del Bonelli che studiano spagnolo come terza lingua curriculare si sono recate in Spagna insieme alla docente di spagnolo, professoressa Cristina Grima, per un soggiorno linguistico a Roses. La località è in Cataluña, sulla costa Brava, a 120 km da Barcellona, vicino al triangolo dell’Empordà, culla di Salvador Dalí.

Il viaggio studio è stato organizzato in collaborazione con il Liceo De Amicis e l’agenzia Proyecto España. I ragazzi sono stati ospiti in famiglia e hanno frequentato un corso di lingua di livello B1 di 20 ore alla Prestige Idiomas International, scuola di lingue riconosciuta dall’Instituto Cervantes. Al pomeriggio, dopo le lezioni (che duravano dalle 9 alle 14), i ragazzi, in gruppi di 4, si sono cimentati in attività ludico didattiche. Durante la caccia al tesoro, il rally culturale e la gimkana fotografica hanno messo alla prova le proprie competenze linguistiche intervistando la gente del posto e scoprendo il fascino di Roses, crocevia di culture e amena località balneare. Un pomeriggio sono andati a Figueres per visitare il Teatro-Museo Dalí che ha permesso loro di scoprire il genio dell’artista surrealista. Barcellona è stata, infine, la meta di un’escursione di un giorno in cui hanno goduto della vista sulla città contale dal Montjuïc, visitato l’interno della Sagrada Familia che ha dato loro un assaggio di Gaudí e passeggiato nelle viuzze del barrio gótico dove è stato concesso loro tempo per lo shopping al portal de l’Àngel.

“La settimana è volata e la nostra famiglia spagnola ci ha invitato per tornare l’anno prossimo, speriamo molto di ritornarci! E’ stata un’esperienza FANTASTICA! ” hanno detto Marta e Alice, entusiaste per l’accoglienza ricevuta a casa di Irene, farmacista, suo marito Jordi e i loro due figli.

Ana, la signora che ha ospitato Mattia, Pietro e Gabriele, è stata un’altra meravigliosa sorpresa: è una signora di una certa età con un’energia da ragazzina e una casa con oggetti di design degni di un museo, collezionati in una vita passata tra mostre e salotti di artisti in cui ha frequentato lo stesso Dalí, hanno raccontato entusiasti i tre ragazzi.

Ultima bellissima nota di gusto: i ragazzi del Bonelli hanno avuto un approccio gastronomico alla cultura catalana perchè sono state fatte gustare loro le specialità più significative della tradizione spagnola, in particolare, hanno apprezzato “le arepas colombiane” , la paella, il gazpacho e la tortilla española.

Insomma, un soggiorno studio a grande spettro che ha permesso agli studenti cuneesi una full immersion totale nel mondo spagnolo!

Un grazie agli organizzatori, perché il successo di un’attività dipende molto dal lavoro a monte di chi organizza.

Al prossimo anno!