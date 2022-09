A Fossano domenica 18 settembre torna Sport in Piazza

A Fossano torna Sport in Piazza, appuntamento domenica 18 settembre all'interno del parco cittadino e nelle aree limitrofe.

"Dopo il successo di partecipazione del 2021 abbiamo deciso di rinnovare l'appuntamento nella classica formula - spiega l'Assessore allo Sport Donatella Rattalino - ma con alcune piccole novità, una su tutte: ad ogni partecipante verrà consegnato un gadget dopo aver completato il "percorso" all'interno degli stand, grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, da sempre al fianco dell'Amministrazione e dello sport cittadino. Un momento di gioco prima di tutto ma anche l'occasione per far conoscere ai giovani le diverse opportunità sportive presenti in città grazie alle numerose associazioni e società del settore che da anni operano in città e portano in alto il nome di Fossano in tutto il territorio nazionale e non solo".

La giornata prevede l'apertura degli stand dalle 9 alle 18 con l'inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, alle ore 10,00 sotto il gazebo al centro del parco cittadino e le premiazioni a partire dalle 17,30.

"Sono già oltre 20 le società sportive che hanno aderito alla manifestazione e sarà l'occasione per un confronto sulla nuova idea dell'Amministrazione Comunale che sta valutando l'opportunità di costituire la consulta delle sport che in città manca da diversi anni e sarebbe un'importante occasione per fare rete al fine di valorizzare l'attività sportiva e motoria in generale, a tale come assessorato allo sport abbiamo già organizzato un incontro preliminare per sondare l'interesse delle società", conclude l'Assessore Rattalino.