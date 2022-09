A Savigliano si creano plaid colorati per il pic nic solidale di Busca

Una rete tra associazioni e realtà benefiche del territorio per una causa nobile. È quella venutasi a creare per il “Fitwalking solidale” che domenica 18 settembre andrà in scena a Busca, in cui è coivolta anche la onlus Oasi Giovani. L'ente benefico saviglianese – tramite il laboratorio di sartoria sociale “Oasi del cucito” – sta realizzando delle coperte che saranno consegnate a coloro che prenderanno parte alla manifestazione.

Le sarte di Oasi Giovani stanno cucendo, tagliando e assemblando in queste ore decine di colorati plaid, con stoffe e materiali donati dall'azienda “Peraria”. Le coperte saranno distribuite al “pic-nic party” di domenica al parco Francotto (all'ora di pranzo, dopo lo svolgimento del Fitwalking). I partecipanti potranno così stendere le coperte benefiche sul prato e passare un pomeriggio in spensieratezza. Pomeriggio che vedrà anche la presenza e l'animazione de “La cura nello sguardo”, associazione che promuove e finanzia attività per l'hospice di Busca e le cure domiciliari. Il sodalizio presenterà, tra le altre cose, l'installazione di una nuova “Big Bench”, ovvero una panchina gigante.

“Siamo molto felici di questa collaborazione tra la nostra sartoria e l'evento buschese di beneficenza – commenta il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione –. “Oasi del cucito” fin dalla sua nascita si proprone di usare aghi e fili come “pretesto” per fare del bene, aprendosi il più possibile alla cittadinanza, e quest'occasione realizza pienamente entrambi i propositi».

"Ci piace l'idea che diverse realtà benefiche collaborino portando ciascuna il proprio contributo – aggiunge –. L'augurio è quello di ripetere questo schema anche in un futuro prossimo, per altri eventi del territorio”.