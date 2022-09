Alba vuole diventare una città sempre più "green" con la "Settimana europea della mobilità sostenibile"

Tutto pronto ad Alba per la ”Settimana europea della mobilità sostenibile”, in programma dal 16 al 22 settembre. Un insieme di appuntamenti che rientrano nel P.U.M.S. per sensibilizzare la popolazione albese a vivere la città in modo sempre più “green”, nel rispetto dell’ambiente e della salute. Una “sette giorni” che vuole essere un punto di partenza dopo mesi di organizzazione e di progetti che renderanno la cittadina sempre più a misura d’uomo, con particolare attenzione agli aspetti legati al vivere in un ambiente sempre più sano.



Si comincia venerdì 16 settembre alle ore 10 in sala Beppe Fenoglio nel cortile della Maddalena ad Alba, con la presentazione ufficiale del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile alla popolazione, invitata a partecipare (L’ingresso è libero ed è consentito fino a esaurimento dei posti disponibili). All’evento parteciperanno anche Piero Pelizzaro, direttore del settore “Europa Internazionale” del Comune di Bologna, e la campionessa paraolimpica Francesca Fenocchio.

«Il P.U.M.S. - afferma Massimo Reggio, assessore ai lavori pubblici di Alba - nasce dall’esigenza di creare un piano definito che rispetta le guide linee europee Eltis come uno strumento strategico progettato per soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e delle imprese nelle città. Nei mesi passati abbiamo organizzato tavoli di lavoro, parlato con i cittadini tramite i questionari, con le scuole, gli stakeholders e i Comuni limitrofi per creare un percorso partecipato che potesse migliorare la qualità di vita nella cittadina e nei paesi vicini.



Oltre a questo importante aspetto di coinvolgimento, sono stati creati progetti presentati in bandi per ottenere finanziamenti da utilizzare per la realizzazione di strutture e di eventi di sensibilizzazione, per fare cultura sulla sostenibilità e sensibilizzare i concittadini su questo aspetto ormai fondamentale per vivere in un ambiente accogliente e sano».



Tutto il “programma urbano di mobilità sostenibile” verrà presentato alla popolazione, ma ci sono alcuni appuntamenti ai quali l’assessore tiene particolarmente, come “Alba gratis in bus”: «Per coinvolgere tutta la città e sensibilizzare sull’uso del trasporto pubblico locale - continua Reggio - da lunedì 3 a sabato 15 ottobre ci si potrà spostare gratuitamente in città con i mezzi pubblici. Esortiamo la cittadinanza a sperimentare l’uso delle linee degli autobus con una corsa ogni 20 minuti, nell’ottica di ridurre il traffico e l’inquinamento nella città. Questo non è che una delle iniziative che Alba mette in campo. Stiamo pensando anche a zone di parcheggio fuori città con servizi navette.



Ricordo che la nostra cittadina è da sempre attenta al problema del traffico: ad esempio le varie zone ZTL e le zone pedonali sono altre misure adottate negli anni per rendere Alba più vivibile. Ne è passato di tempo da quando via Maestra, che sappiamo essere pedonale, era a doppio senso di marcia per le automobili…».



IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE AD ALBA



Venerdì 16 settembre alle ore 10 in sala Beppe Fenoglio nel cortile della Maddalena ad Alba presentazione del P.U.M.S. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Sabato 17 settembre “In bici in città” per bambini e ragazzi, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 nel Parco Tanaro ad Alba. Un evento realizzato in collaborazione con Freelangher, con percorsi, prove e scuola guida nonché merenda gratuita.

Domenica 18 settembre alle ore 15.30 “Alba in bici”, un giro per la città non competitivo aperto a tutti, con partenza da piazza Medford. L’evento è realizzato dal Comune con il supporto delle associazioni Fiab e Alba Bike Team.



Incontri di sensibilizzazione in Sala Riolfo nel Cortile della Maddalena:



venerdì 16 settembre alle ore 21.00 “Un viaggio in bicicletta”

giovedì 22 settembre alle ore 21.00 “Pedala respira cresci”