Bra, ai nastri di partenza la stagione 2022/23 dell’Uni-Tre, Università della Terza Età

Cultura ed educazione: due parole che dal 1982 sono il manifesto dell’Uni-Tre, Università della Terza Età di Bra. Una doppietta di cui andare non fieri, di più. Merito di Clara Arnaldi, Enza Sardo, Francesca Fino, Luisa Ardesi, Gianfranco Saglia e Luciano Leone, al timone di un’iniziativa in continua crescita.

L’inaugurazione del 40° Anno Accademico è in programma mercoledì 5 ottobre presso l’Auditorium G. Arpino (Largo della Resistenza) di Bra. Alle ore 15 tutti in sala per applaudire le giovani ballerine della compagnia di ballo ‘ilsoleamezzanotte’, che offriranno uno splendido spettacolo di danza e musica.

Così la responsabile Clara Arnaldi: “Riprendiamo con entusiasmo tutte le nostre consuete attività in presenza dopo il periodo difficile della pandemia in cui abbiamo sfruttato le videoconferenze e limitato le gite e le attività più propriamente aggregative. Ci aspetta un anno importante per prepararci al quarantennale: abbiamo in animo parecchi progetti, tra cui uno su numerosi laboratori e attività dedicate all’invecchiamento attivo”.

Un dato su tutti colpisce in particolare: l’aumento consistente dei partecipanti e la diffusione dell’idea in vicine realtà territoriali, come spiega ancora la Arnaldi: “L’Uni-Tre di Bra conta circa 200 soci con iniziative che coinvolgono non soltanto gli iscritti, ma anche i simpatizzanti e la cittadinanza. La nostra è una associazione culturale aperta a tutti, non solo agli anziani, ma a tutti coloro che credono che l’apprendimento non abbia età”.

Aggiungendo: “Vorremmo essere un simbolo, un riferimento per il nostro territorio. Ci piacerebbe essere tra le cose che caratterizzano la città. E le nostre energie sono spese per questo, per cercare di offrire alla città e al territorio un piccolo-grande servizio, dove la gente possa incontrarsi, confrontarsi e informarsi e dove si possono affrontare i temi del nostro tempo”.

Oltre a Bra, l’Uni-Tre è attiva anche a Carrù, Castagnito, Corneliano d’Alba, Diano d’Alba, Dogliani, Grinzane Cavour, Magliano Alfieri, Monticello d’Alba, Neive, Piozzo, Roddi, Rodello e Santa Vittoria d’Alba. Per tutti si tratta di un’occasione per stare insieme e per divertirsi.

Qualche dettaglio: le lezioni si svolgono a Bra presso l’Auditorium G. Arpino (Largo della Resistenza), il mercoledì ed il venerdì, dalle 15 alle 17. Inoltre, sarà possibile frequentare numerosi laboratori pomeridiani il lunedì, martedì e giovedì; tipo corsi di lingue, pittura, alimentazione, teatro, computer, yoga.

E non finisce qui. Saranno pure organizzate delle gite per visitare mostre e musei o partecipare a sagre e fiere, per la felicità degli studenti dai capelli bianchi, ma anche dei curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze.

Un modo per ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Forse, allora, c’è ancora speranza: il desiderio di cultura non sparirà. E nemmeno le persone che la spargono con generosità. Da una parte ci sono i docenti che si propongono gratuitamente, regalando competenza, professionalità e passione per la cultura. Dall’altra ci sono gli anziani, che hanno la missione di testimoniare i valori che contano e che rimangono sempre validi: la correttezza, l’onestà, la lealtà, la dignità e l’educazione, in un mondo dove i valori stanno scarseggiando.

L’anno accademico 2022/23 vanta un programma di largo respiro ed è aperto a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, e non è necessario il possesso di alcun titolo di studio. Certo, la cultura ha un prezzo e per partecipare ai corsi dell’Uni-Tre è necessario iscriversi e versare una quota associativa di 45 euro. Informazioni ed iscrizioni, presso la sede Uni-Tre di via Audisio, 5 a Bra, oppure telefonando al numero 0172/245901 o su www.arcibra.it.

Il programma è disponibile in sede o scaricabile dal sito www.arcibra.it. A questo punto vi starete chiedendo quali siano gli appuntamenti mesi per mese: eccovi accontentati.

Ottobre

Mercoledì 5: inaugurazione Danzando con… ilsoleamezzanotte

Venerdì 7: lezione dal titolo “Nuove narrazioni”, a cura di Dario Leone

Mercoledì 12: lezione dal titolo “La filosofia politica nell’età moderna” a cura di Biagio Conterno

Venerdì 14: lezione dal titolo “Un’antica amicizia: Gina Lagorio” a cura di Flavio Russo

Mercoledì 19: lezione dal titolo “La burocrazia in farmacia” a cura di Elisabetta Giussani

Venerdì 21: lezione dal titolo “La società della stanchezza” a cura di Battista Galvagno

Mercoledì 26: lezione dal titolo “Il gioco come fondamento dell’ontologia umana” a cura di Carlo Monichino

Venerdì 28: gita a… “I Battuti Bianchi di Bra” a cura di Stefano Rosso. Appuntamento in chiesa.

Novembre

Venerdì 4: lezione dal titolo “L’universo delle… zucche” a cura di Nando Musso

Mercoledì 9: lezione dal titolo “Corretti stili di vita” a cura di Laura Marinaro

Venerdì 11: lezione dal titolo “Il make up giusto per ogni occasione” a cura di Erica Giacosa

Mercoledì 16: lezione dal titolo “Donne e diritto” a cura di Annalisa Genta

Venerdì 18: lezione dal titolo “Muoviamoci!” a cura di Gianluca Toselli

Mercoledì 23: lezione dal titolo “Storia, storie e storielle sui vini piemontesi” a cura di Fabio Bailo

Venerdì 25: lezione dal titolo “La pace” a cura di Don Giorgio Garrone

Mercoledì 30: lezione dal titolo “Piloni e cappelle campestri di Bra” a cura di Margherita Corrado

Dicembre

Venerdì 2: lezione dal titolo “Quattro chiacchiere con il sindaco di Bra” con Gianni Fogliato

Mercoledì 7: lezione dal titolo “La Corea del Nord” a cura di Piero Bosco

Mercoledì 14: lezione dal titolo “Le scene madri nella grande letteratura” a cura di Vittoria Abre

Venerdì 16: lezione dal titolo “La bellezza di stare insieme” a cura di Maria Milazzo

Mercoledì 21: lezione dal titolo “Musica e vino” a cura di Paolo Paglia

Gennaio

Mercoledì 11: lezione dal titolo “…e l’amore c’è ancora” a cura di Fiorella Nemolis e Fabio Bailo

Venerdì 13: lezione dal titolo “Educazione alimentare: linee guida per una sana alimentazione” a cura di Morena De Vecchi

Mercoledì 18: lezione dal titolo “La via Francigena” a cura di Roberta Ferraris

Venerdì 20: lezione dal titolo “I nazisti e il Sud America” a cura di Livio Margiaria

Mercoledì 25: lezione dal titolo “Artiterapie integrate” a cura di Elvira De Nucci

Venerdì 27: lezione dal titolo “Avventure nel mondo” a cura di Gianni Carnevale

Febbraio

Mercoledì 1: lezione dal titolo “Canova, genio europeo” a cura di Silvia Brizio

Venerdì 3: lezione dal titolo “La storia della fotografia” a cura di Marco Busso

Mercoledì 8: lezione dal titolo “Gestione stile di vita per le persone con il diabete” a cura di Anna Tedesco

Venerdì 10: lezione dal titolo “Spezie e aromi the e tisane” a cura di Teresina Quaglia

Mercoledì 15: lezione dal titolo “Società e politica in Italia nei secoli XII e XIII” a cura di Francesco Panero

Venerdì 17: lezione dal titolo “Le scuole ellenistiche e filosofiche precristiane” a cura di Elena Angeleri

Mercoledì 22: lezione dal titolo “Per la parità di genere” a cura di Loredana Sardo

Venerdì 24: lezione dal titolo “Sono solo formiche (curiosità sulla vita di un formicaio)” a cura di Curletti Gianfranco

Marzo

Mercoledì 1: lezione dal titolo “Le trappole della mente: come il cervello inganna se stesso…per sopravvivere” a cura di Enrico Pessina

Venerdì 3: lezione dal titolo “L’Umanesimo - I parte” a cura di Marina Isu

Mercoledì 8: lezione dal titolo “La storia dei movimenti femminili” a cura di Biagio Conterno

Venerdì 10: tema libero a cura di Flavio Russo

Mercoledì 15: lezione dal titolo “Riccardo Gualino e l'arte nella Torino del Novecento” a cura di Silvia Brizio

Venerdì 17: lezione dal titolo “La cupola del Brunelleschi - I parte” a cura di Emilio Allia

Mercoledì 22: lezione dal titolo “Tradizione contadina e società complessa” a cura di Grimaldi Pier Carlo

Venerdì 24: lezione dal titolo “La cupola del Brunelleschi - II parte” a cura di Emilio Allia

Mercoledì 29: lezione dal titolo “Spreco alimentare e degli imballaggi” a cura di Francesca Fioretto

Venerdì 31: lezione dal titolo L’Umanesimo - II parte” a cura di Marina Isu

Aprile

Mercoledì 5: lezione dal titolo “Verga a cento anni dalla morte” a cura di Daniela Oddenino

Mercoledì 12: tema libero a cura di Flavio Russo

Venerdì 14: lezione dal titolo “I numeri primi e le loro doti” a cura di Valter Manzone

Mercoledì 19: lezione dal titolo “Conoscere il dolore” a cura di Francesco Morello

Venerdì 21: lezione dal titolo “Una corona per una regina: Blues al femminile” a cura di Giovanna Santagati

Mercoledì 26: lezione dal titolo “Allora, oggi cosa leggiamo?” a cura di Gabriella Del Treste

Venerdì 28: lezione dal titolo “Epidemie e pandemie: storie antiche e recenti” a cura di Gianfranco Berrino

Maggio

Mercoledì 3: lezione dal titolo “Il giardino dei Tarocchi” a cura di Silvana Peira

Venerdì 5: lezione dal titolo “Scarpe diem: la storia ai tuoi piedi” a cura di Checco Matera

Mercoledì 10: lezione dal titolo “La regina dei balli a palchetto” a cura di Margot

Venerdì 12: lezione dal titolo “Lils - l’importanza della prevenzione” a cura di Sandro Boscarino

Mercoledì 17: lezione dal titolo “Quale futuro per la Provincia di Cuneo” a cura di Bruna Sibille

Venerdì 19: lezione dal titolo “Buone vacanze con…” a cura di Sonia De Castelli e Pino Milenr