Cuneo: tanti volti nuovi nelle sette commissioni consiliari

Il Comune di Cuneo ha, in modo ufficiale, le sue commissioni consiliari permanenti: ieri sera (martedì 13 settembre) la votazione in consiglio comunale, dopo alcune settimane di dibattimento tra membri della maggioranza e della minoranza rispetto alle nomine (in particolar modo quelle di presidenti e vicepresidenti).



Nello specifico, le commissioni – e i suoi membri – sono:

- Commissione I: Mario Di Vico (presidente), Mavy Civallero (vicepresidente), Stefania D’Ulisse, Carlo Garavagno, Silvano Enrici, Vincenzo Pellegrino, Luciana Toselli, Beppe Lauria

- Commissione II: Flavia Barbano (presidente), Carmelo Noto (vicepresidente), Luca Paschiero, Alessia Deninotti, Vincenzo Pellegrino, Ugo Sturlese, Claudio Bongiovanni, Giancarlo Boselli

- Commissione III: Carla Santina Isoardi (presidente), Elio Beccaria (vicepresidente), Alessia Deninotti, Flavia Barbano, Serena Garelli, Claudio Bongiovanni, Valter Bongiovanni, Giancarlo Boselli

- Commissione IV: Ettore Grosso (presidente), Stefania D’Ulisse (vicepresidente), Luca Paschiero, Domenico Giraudo, Erio Ambrosino, Nello Fierro, Noemi Mallone, Beppe Lauria

- Commissione V: Alessia Deninotti (presidente), Claudio Bongiovanni (vicepresidente), Elio Beccaria, Chiara Carli, Carla Santina Isoardi, Ettore Grosso, Massimo Garnero, Paolo Armellini

- Commissione VI: Erio Ambrosino (presidente), Massimo Garnero (vicepresidente), Mario Di Vico, Stefania D’Ulisse, Serena Garelli, Franco Civallero, Paolo Armellini, Antonino Pittari

- Commissione VII: Noemi Mallone (presidente), Chiara Carli (vicepresidente), Elio Beccaria, Stefania D’Ulisse, Domenico Giraudo, Vincenzo Pellegrino, Ugo Sturlese, Valter Bongiovanni



“L’attività del consiglio comunale può ora avere corpo concreto ed effettivo” ha ricordato in consiglio la sindaca Patrizia Manassero, che ha già stabilito chiaramente gli argomenti di alcune delle commissioni consiliari di prossima convocazione. Tra tutte, il futuro della rete idrica provinciale – e cittadina – dopo la mancata assegnazione dei fondi PNRR: un incontro che dovrebbe vedere anche la presenza di ACDA.