Domenica torna "Sport in piazza" a Mondovì

"Voglio ringraziare davvero- commenta l'assessore allo sport, Alessandro Terreno - gli sponsor privati e le associazioni che supportano questa iniziativa. La cultura alla pratica sportiva è necessaria e doverosa. Lo sport unisce, crea passione e motivazione, insegna il rispetto dell'avversario e delle regole. Vorrei, poi, fosse l'occasione per evidenziare come le ASD stiano attraversando nuovamente un contesto di grande difficoltà legato agli aumenti di energia e gas. Problema che va affrontato e non schivato ed il Comune di Mondovì farà la propria parte, in attesa degli interventi del Governo e della Regione."