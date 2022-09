Ex Tribunale di Saluzzo: ai apriranno otto sezioni elettorali per il voto di domenica 25 settembre

Per le elezioni politiche di domenica 25 settembre, otto sezioni elettorali saranno ospitate nell’edificio dell’ex Tribunale, in corso Roma.

I seggi interessati sono quelli che in anni precedenti, per l’operazione del voto dei saluzzesi, erano ospitati nella scuola primaria Musso in corso Piemonte ( i seggi 1, 2 e 17) e nel plesso della scuola Costa (3, 4, 10, 11 e 12) in piazza XX Settembre.

Sui due edifici scolastici sono infatti in corso lavori di adeguamento sismico e gli allievi delle scuole in oggetto hanno iniziato le lezioni nell’ex Tribunale, che con i suoi tre piani, corridoi spaziosi e uffici, che risulta idoneo ad ospitare le 8 sezioni elettorali per il voto dei cittadini.