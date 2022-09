In mostra a Savigliano i progetti in gara al bando di idee di Piazza del Popolo

Prenderà il via il 24 settembre presso l’Ala polifunzionale di Savigliano la mostra espositiva dei progetti in gara al Bando di idee di Piazza del Popolo.

La mostra comprenderà anche, in una sezione a sè stante, la raccolta di alcuni piani regolatori che hanno disegnato nel tempo l'evoluzione della Piazza.

Durante i due giorni di esposizione (24 e 25 settembre) sarà possibile per il pubblico votare il progetto preferito attraverso il modulo di votazione lanciato online dal 1° settembre (https://forms.gle/FH49iFjPpMBqVZYd9)

La mostra sarà aperta il sabato 24 dalle ore 16 alle 19.30; la domenica 25 al mattino dalle 10 alle 12,

il pomeriggio dalle 16 alle 19.30 .

La raccolta dei voti porterà alla premiazione del progetto con più preferenze popolari