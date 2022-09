La Città dei Talenti: numeri e traguardi a Cuneo per lo spazio dedicato ai più piccoli e alla scoperta di sé

La Città dei Talenti è stata immaginata, condivisa, progettata, costruita, sperimentata e ora finalmente può esprimere tutte le sue potenzialità e prendere il volo, proprio come la rondine che ne è il simbolo.

Già dai mesi estivi ragazzi e poi insegnanti, orientatori, genitori, comunità educante hanno abitato gli spazi rinnovati della Città, all’interno di un luogo che per volontà della Fondazione CRC intende “catalizzare e dare impulso alla crescita, alla conoscenza, alla nascita di idee e alla condivisione di esperienze”: il Rondò dei Talenti a Cuneo.

Dall’avvio del progetto della “Città dei Talenti” nel settembre 2019, sono passati 3 anni che hanno richiesto lavoro, creatività, flessibilità, impegno: anni per tutti segnati dalle limitazioni e dalle paure della crisi sanitaria. Se il primo periodo di attività è stato caratterizzato dalla progettazione della Città come luogo fisico e dall’ideazione di nuove modalità di incontro per garantire un’offerta, anche a distanza, per bambini e ragazzi, famiglie e scuole, il secondo periodo – da gennaio 2021 ad aprile 2022 – ha coinciso con i lavori di ristrutturazione del Rondò e ha richiesto alla Città di “uscire” dalla propria sede per incontrare i suoi abitanti altrove:

nelle piazze, attraverso l’iniziativa “Talenti on the road”: 5 appuntamenti nei centri di Cuneo, Dronero, Savigliano, Bra, Mondovì, che hanno permesso di incontrare complessivamente 315 bambini e ragazzi accompagnati dai loro genitori e insegnanti

nei laboratori professionali delle agenzie formative del territorio: realizzati 35 laboratori professionali a cui hanno partecipato 459 ragazzi, che hanno conosciuto e sperimentato il lavoro nei settori legno, meccanica e robotica, servizi alla persona, elettronica ed elettricità, idraulica, panetteria e pasticceria

nel mondo virtuale, attraverso 9 laboratori orientativi online rivolti ai bimbi della primaria e della secondaria di I grado.





In attesa di sfruttare pienamente le possibilità della Città dei Talenti, in questo secondo periodo, le 4 Equipe Territoriali hanno realizzato 399 interventi a cui hanno partecipato oltre 7.150 bambini e ragazzi così distribuiti:

Cuneo: 106 percorsi e 2.006 bambini/ragazzi coinvolti

Cebano-Monregalese: 88 percorsi e 1.494 bambini/ragazzi coinvolti

Alba/Bra: 123 percorsi e 2.152 bambini/ragazzi coinvolti

Fossano/Savigliano/Saluzzo (Monviso): 82 percorsi e 1.506 bambini/ragazzi coinvolti

“Orientatori e orientatrici hanno collaborato con insegnanti, genitori, Amministrazioni comunali, associazioni di categoria, imprese e artigiani locali, professionisti, associazioni di volontariato e altre organizzazioni cuneesi - interviene Mariella Carta – coordinatrice di progetto - la Comunità Educante variegata e propositiva di tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei ragazzi è stata e continuerà a essere la vera protagonista della Città dei Talenti. Allora forza, la rondine prende il volo…! Buon inizio anno scolastico!”

La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC e selezionato e cofinanziato insieme a Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan. La Città dei Talenti si trova a Cuneo in via L. Gallo 1, all’interno del Rondò dei Talenti.





Per info: www.cittadeitalenti.it, info@cittadeitalenti.it cell. 347 1775214