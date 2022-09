La sindaca di Cuneo ha incontrato i vertici ACDA: siccità e caro energia i temi trattati

Nella giornata di ieri, martedì 13 settembre, la neo sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, accompagnata dal vice sindaco Luca Serale, ha incontrato i vertici di ACDA per avere un quadro completo sullo stato dell’azienda partecipata dal Comune e analizzare tutte le criticità e le prospettive future. La società ha infatti recentemente acquisito la qualifica di ESCo – Energy Service Company - e sta ampliando i servizi erogabili in favore dei propri Soci, tra cui la possibilità di sviluppare iniziative di efficienza energetica nei servizi pubblici.

"È stato sicuramente un incontro positivo – dichiara la sindaca Patrizia Manassero - che ci ha permesso di approfondire alcune tematiche relative al tema acqua, tema sempre più all’ordine del giorno sotto diversi punti di vista, soprattutto dopo un’estate siccitosa come quella appena trascorsa. Abbiamo affrontato sia le criticità del sistema idrico integrato, tra cui lo stato delle reti, che le prospettive di sviluppo, con particolare attenzione agli aspetti economici ed organizzativi. Abbiamo avuto anche la possibilità di confrontarci sulle opportunità di collaborazione sul tema energia, alla luce dei nuovi servizi offerti dalla società dopo l’acquisizione del ramo di azienda dalla Green Resarch & Design S.r.l. di Dronero, che fa di ACDA una delle prime Energy Service Company pubbliche del Piemonte e in Italia. Quello con ACDA è stato il primo di una serie di incontri che ho intenzione di fare con tutte le aziende in cui il Comune ha una partecipazione perché, in un periodo di crisi economica come quello attuale, ritengo che approfondire tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi sia ancora più importante e strategico per il nostro Ente."

"Un incontro molto proficuo – conclude il presidente di Acda Spa Livio Quaranta - durante il quale ci siamo confrontati sulle difficoltà connesse alla siccità di quest’estate ed al caro-energia e di conseguenza all’aumento dei costi di gestione e sugli investimenti. Abbiamo inoltre condiviso la strategia per supportare il gestore unico provinciale Cogesi nell’operazione di liquidazione dei privati dalla gestione del Servizio idrico integrato."