“Landande’ Insieme”: una giornata con le famiglie per il “vivere sano”

Comincia la stagione autunnale dell’Associazione Insieme con un’iniziativa organizzata dal gruppo della zona del Monregalese, in stretta collaborazione con il Comitato del Sentiero Landandé, che si svolgerà domenica 2 ottobre con il prezioso contributo di Banca Alpi Marittime. “LANDANDE’ INSIEME. Alla scoperta del Sentiero Landandé tra prodotti tipici, natura, divertimento e benessere” è un evento rivolto principalmente alle famiglie, per far riscoprire lo stile di vita sano tramite il contatto con la natura, il consumo di prodotti del territorio, i momenti di convivialità, di confronto e di rilassamento mentale.

Il ritrovo è alle ore 09:00 a Briaglia, in Piazza Serra: si partirà accompagnati dalla guida naturalistica Luca Giraudo e si percorrerà una parte del Sentiero che arriva alla chiesa di San Teobaldo a Niella Tanaro. Durante il percorso ci saranno due brevi “soste”. Nella prima sono previsti due piccoli intrattenimenti: per i bambini un’attività-gioco con Il Bosco delle Scoperte e Asd Fehu di Vicoforte e per gli adulti un momento di salute mentale e benessere fisico con l’aiuto della natura insieme a Davide Manfredi, operatore discipline evolutive AIDE. La seconda tappa sarà presso la panchina gigante di Niella Tanaro, dove verrà presentato il progetto del Landandé “Giovani in Contatto”. Alla fine del percorso verrà consegnato il “pranzo al sacco” con prelibatezze preparate dall’Associazione Contadini Monregalesi, tutte a “Km zero”. Alle 14:30, per chi desidera farlo in compagnia, ci sarà il rientro in Piazza Serra dove si avrà la possibilità di partecipare ad una lezione di yoga con Laura Garelli (munendosi di appositi tappetini) e di spostarsi poi al Santuario nella vicina Vicoforte per la castagnata organizzata dalla Pro Vicoforte.

Il costo della partecipazione è di 5,00 Euro (gratuito per i bambini fino a 13 anni) e la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo mail segreteria@associazioneinsieme.info entro il 25 settembre.

Barbara Nano, coordinatrice di Insieme Monregalese, spiega: “Come gruppo, per questo biennio, ci stiamo concentrando sul tema della “famiglia”, nucleo essenziale di una comunità, per cercare di comprenderne meglio le esigenze attuali, le problematiche e gli aspetti per elaborare delle proposte da presentare agli enti competenti. Abbiamo pensato quindi di avviare il nostro progetto partendo proprio con incontrare le famiglie in un modo diverso da quello più “istituzionale”. Questa giornata non solo vuole essere occasione di aggregazione e confronto, ma anche promozione di uno stile di vita basato sul cibo di qualità del territorio, sul movimento ed il contatto con la natura e promozione delle attività presenti nella nostra zona e dei prodotti tipici. Speriamo che il tempo ci accompagni e confidiamo in una numerosa partecipazione: per motivi organizzativi ricordiamo che occorre prenotarsi all’indirizzo mail dell’Associazione”.