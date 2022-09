Martiniana conferisce la De.Co. a due prodotti caseari della Valform

Alle 17 di sabato 17 settembre, l’amministrazione di Martiniana Po – nella persona del sindaco Valderico Berardo - conferirà la Denominazione Comunale ai prodotti caseari “Toma di Martiniana” e “Piropo”, entrambi prodotti e commercializzati dal Caseificio Valform posto alla periferia est del paese per che scende la Valle Po in direzione Saluzzo, nel cuore del Parco del Monviso.

La “Toma di Martiniana” nasce nel 2003 da un’idea di Paolo Bernardi e di Giovanna Zetti per far conoscere il nome di Martiniana Po in tutta Italia.

Si tratta di un formaggio a latte crudo per ricordare i sapori di un tempo ormai perduti, a pasta morbida per essere ben abbinato in un tagliere di formaggi o per essere usato in cucina in molte ricette. Di forma rettangolare per uscire dai normali standard di forma rotonda e di dimensioni ridotte (1,2Kg circa) per essere anche acquistata intera da una famiglia. Insomma una combinazione ideale per far sì che questo formaggio potesse avere successo negl’anni, cosa poi puntualmente verificatasi.

Ora dopo quasi 20 anni dalla nascita la toma di martiniana, grazie al sindaco Valderico Berardo, si può vantare anche della denominazione De.Co., un valore aggiunto che sicuramente si merita.

Al caseificio Valform però mancava ancora un prodotto per potersi distinguere sul mercato. Un prodotto che portasse sempre un pezzo della piccola Martiniana Po nel bel paese. Da qui nacque il “Piropo”, formaggio dalla forma conica di dimensioni ridotte (600 gr circa) con pasta sostenuta e leggermente granulosa, proprio per ricordare il minerale presente a Martiniana Po. Un formaggio fatto con l’aggiunta di pepe, peperoncino o tartufo (nel periodo autunnale) perfetto per usato in cesti natalizi o per presenziare nei taglieri gourmet.

Al termine della cerimonia di conferimento, verrà servito un goloso rinfresco.