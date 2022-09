Mondovì, in corso i lavori in via Nino Carboneri per l'accesso alla nuova palestra scolastica

In corso di realizzazione le opere accessorie alla palestra in via della Polveriera a Mondovì Piazza.

L'intervento servirà per agevolare e rendere sicuro l'accesso alla nuova struttura, che sarà servizio delle scuole del rione. I lavori alla palestra sono ancora in fase di ultimazione, ma parallelamente sono iniziati quelli relativi a via Nino Carboneri.