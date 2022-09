Pian Munè di Paesana: a pranzo con Gabri per una solidarietà al gusto di montagna

Se esiste un destino per ognuno di noi sappiamo che delle volte questo può essere crudele ma sappiamo anche che l’unione fa la forza!

E’ per questo che domenica 25 settembre amici, conoscenti, sconosciuti solidali e tutti coloro che hanno voglia di partecipare ad una speciale giornata in montagna possono raggiungere Pian Munè per un pranzo solidale con Gabri.

Un incidente improvviso si è portato via la sua vista.

Oggi gli è stata data la speranza di tornare a vedere, con un importante intervento chirurgico negli Stati Uniti, che richiede un grandissimo impegno economico per lui e per la sua famiglia.

Uniti dalla passione per un luogo speciale come Pian Munè, domenica 25 settembre si organizza per lui un Pranzo nell’area verde di Pian Munè a base di polenta, il cui intero ricavato sarà devoluto al viaggio e all’intervento di Gabri.

Quota pranzo: 25 euro (per i bambini offerta libera)

Questa iniziativa si aggiunge alle già preziose raccolte fondi organizzate da amici e parenti, chi vuole potrà comunque aggiungere la propria offerta oltre al pranzo o versare la quota pur non partecipando alla giornata.

Una giornata di festa e di speranza per garantire un futuro meraviglioso a Gabri e a tutti noi che vogliamo portare luce nella sua vita!

Prenotazione obbligatoria entro giovedì 22 settembre, telefonando o scrivendo ai numeri 339 2292980 (Gian) o 3394141244 (Piero).