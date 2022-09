Alba, quando a spiegare la sostenibilità ambientale è una bambina di nome Viola

Viola è una bambina attenta all’ambiente e che, grazie a un riccio, un cane, un gatto e la nonna, suoi compagni di viaggio, impara a capire la sostenibilità ambientale. Gli autori del progetto per le scuole primarie di Alba, Langhe e Roero hanno pensato così per proporre ai piccoli studenti una storia piacevole ed educativa all’insegna del rispetto del mondo che ci circonda.



“Il mondo di Viola“, è il titolo del progetto presentato oggi (14 settembre), e promosso dall'Associazione Commercianti Albesi con il contributo di Banca d'Alba ed Egea Ambiente, con il patrocinio della Camera di Commercio di Cuneo ed in collaborazione con la cooperativa E.R.I.C.A. di Alba . Un’idea nata da una dipendente dell’ACA stessa, Annalisa Mirabello, e sviluppata da un team di persone che, ognuna con proprie competenze, l’ha resa reale. Ed è stato stampato così un libretto educativo con contenuti chiari e disegni molto piacevoli ed intuitivi.



«Un progetto fatto per le scuole primarie del territorio – sottolinea il presidente dell’ACA Giuliano Viglione – per sensibilizzare i piccoli studenti alla sostenibilità ambientale, un argomento che è quasi un obbligo insegnare. Noi adulti siamo i primi a dover imparare a rispettare ancora di più il territorio che ci circonda, per farlo progredire. Ed in questo l’ACA vuole essere attenta. Una nuova iniziativa per prendersi cura di Alba, Langhe e Roero. Come si sa facciamo già altre iniziative tra cui Spazzamondo con 190 Comuni interessati in Provincia di Cuneo.

Un progetto per le scuole primarie presenti negli 80 Comuni del nostro territorio. Ringrazio la Cooperativa ERICA, la Banca d’Alba, l’Egea e la Camera di Commercio di Cuneo, ed un plauso particolare agli autori ed all’ideatrice».

«Abbiamo pensato di stampare ben 7700 copie - dichiara Emanuela Rosio, la direttrice della cooperativa ERICA - una per ogni alunno delle scuole primarie e per il personale. In questo modo i libretti verranno portati nelle famiglie e qui si potranno capire i concetti chiave che Viola spiega ai bambini. Ci sono sei argomenti divisi in cinque capitoli tra risparmio energetico e mobilità sostenibile, tutela dell’ambiente, littering, gestione del cibo, risparmio dell’acqua, energie rinnovabili. In ogni capitolo c’è una parte teorica e una pratica per insegnare a come fare bene all’ambiente».



Roberto Cavallo, amministratore delegato di ERICA, il presidente di Banca d’Alba Tino Cornaglia, e Annalisa Boschiazzo, assessore alla scuola del Comune di Alba, hanno sottolineato come il lavoro di squadra sia stato ancora una volta determinante per la realizzazione di questo progetto educativo, che vuole sensibilizzare i bambini e le loro famiglie sulla tematica della sostenibilità ambientale, per permettere un presente come solida base per il futuro.