Saluzzo, il Comune interpella i cittadini sulla qualità dei servizi erogati al municipio

I saluzzesi sono contenti del servizio che ricevono in municipio? Che cosa pensano degli sportelli del Palazzo civico a cui si rivolgono per pratiche, documenti, istanze? A rivelarlo, attraverso i numeri, sarà un’indagine sulla soddisfazione dei cittadini (customer satisfaction) avviata nei giorni scorsi dal Comune di Saluzzo per rilevare il livello di apprezzamento sull’attività svolta dalla Polizia locale e dagli uffici dei Servizi Demografici di Saluzzo e della Municipalità di Castellar.



«L’obiettivo – spiegano i funzionari municipali - è quello di misurare la qualità del servizio attualmente fornito, capire le possibilità di miglioramento e soprattutto raccogliere suggerimenti per orientare l’attività. Per questa ragione chiediamo ai cittadini, che si presentano nei vari uffici coinvolti, di dedicare qualche minuto del loro tempo a questa indagine, esprimendo la propria opinione».



A disposizione negli uffici aperti al pubblico delle varie sedi comunali i questionari da compilare in forma anonima e da inserire poi in un’apposita urna. Un'operazione che richiede appena pochi attimi.



L’indagine si concluderà alla fine dell’anno e i risultati ottenuti verranno analizzati e resi noti.