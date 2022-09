Venerdì otto ore di sciopero dei trasporti pubblici locali

Toccherà anche la Granda lo sciopero nazionale di 8 ore indetto dalle principali sigle dei trasporti per venerdì 16 settembre.

La protesta è stata proclamata unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro "in considerazione delle violente e reiterate aggressioni a conducenti, controllori, capi stazione, addetti a traghetti e vaporetti, registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi".

"Scioperiamo di fronte a una situazione intollerabile su cui bisogna intervenire subito - spiegano le stesse organizzazioni sindacali in una nota ripresa dall’Ansa -. Servono provvedimenti immediati in assenza dei quali continueremo con forza a rivendicare la tutela di lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale".



"Per effetto dello sciopero non saremo in grado di assicurare la regolarità operativa dei servizi nella fascia oraria compresa tra le ore 17:30 e il termine servizio", fa intanto sapere la società Stp, esercente i servizi di Trasporto Pubblico Locale in provincia di Cuneo, che assicura "il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero".