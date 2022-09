Bra, uomo precipita da un balcone. Possibile un gesto volontario

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Bra per una persona che, probabilmente con l’intenzione di compiere un gesto anticonservativo, è caduta dal balcone della propria abitazione.

Sul luogo dell’accaduto, insieme ai Carabinieri del locale Comando, è intervenuta un’équipe del servizio regionale di emergenza 118, che ha trasportato il ferito in ospedale con l’elisoccorso fatto intanto arrivare sul posto. Non sono note al momento le sue condizioni.





COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA

Se ti trovi in una situazione di emergenza chiama il 112.



Se sei un adulto in difficoltà puoi chiamare il Telefono Amico al numero 199 284 284 oppure via internet www.telefonoamico.it.



Se sei un minore e ti trovi in una situazione di emergenza o se sei un adulto e sei preoccupato per un minore, puoi chiamare il 114 mediante linea telefonica, chat o Whatsapp, visita il sito www.114.it.



Se sei un minore in difficoltà e hai bisogno di parlarne con qualcuno o se qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto, contatta il Servizio 19696 di Ascolto e Consulenza di Telefono Azzurro mediante linea, chat o Facebook, visita il sito www.azzurro.it.