Big Eyes, Binance Coin e Cronos sono destinati ad aumentare l'adozione globale delle criptovalute

Il nuovo token meme Big Eyes (BIG) presenta validi casi d'uso e NFT per potenziare la sua comunità. Binance Coin (BNB) e Cronos (CRO) non sono rimasti indietro, poiché offrono molti servizi DeFi sulle rispettive piattaforme.

La moneta Big Eyes conquista la criptosfera

Big Eyes (BIG) è una nuova criptovaluta meme incentrata sulla comunità. È stata creata da un team di scienziati della NASA per generare ricchezza nel settore della DeFi. I token comunitari sono unici nello spazio della DeFi e Big Eyes (BIG) intende massimizzare le caratteristiche della DeFi come fonte di finanziamento per i suoi membri e per gli enti di beneficenza globali. Queste caratteristiche della DeFi includono l'azzeramento delle tasse sugli acquisti, l'autocombustione trasparente dei token e un pool di liquidità bloccato per due anni.

Il token meme sfrutterà anche gli NFT per fornire un mezzo di scambio e servire come ricompensa per la partecipazione alla piattaforma. Il team di Big Eyes (BIG) applicherà una tassa del 10% sugli scambi di NFT e destinerà il 5% della tassa ai titolari di NFT.

Inoltre, Big Eyes (BIG) prevede di dare ai suoi detentori di NFT l'accesso a molti eventi NFT, come concorsi e un mercato dove poter acquistare prodotti di alto valore.

La nuova criptovaluta avrà un ecosistema auto-propagante per l'iper-crescita e per aumentare l'adozione effettiva. A tal fine, l'80% della fornitura del token sarà venduto in una prevendita pubblica, mentre il 5% sarà donato a un portafoglio di beneficenza dedicato per finanziare santuari marini senza scopo di lucro.

Anche l'1% della tassa NFT sarà devoluto in beneficenza. Queste attività attireranno un maggior numero di individui a far parte della comunità e amplieranno la portata del gettone BIG.

Uno sportello unico per tutto: Binance Coin

La moneta Binance (BNB) è un token nativo che supporta il trading e il pagamento delle commissioni sulle due blockchain di Binance: la BNB Chain e la Binance Smart Chain. A causa del volume delle transazioni sulla borsa di Binance, la moneta BNB è attualmente al quinto posto nella classifica del mercato delle criptovalute, secondo CoinMarketCap. Per contro, la piattaforma di scambio è la più grande al mondo per volume di scambi.

La moneta di Binance (BNB), tuttavia, si è evoluta al di là della facilitazione degli scambi sulla piattaforma di scambio di Binance. Gli utenti di criptovalute possono ora utilizzarlo per il prestito di criptovalute, per l'elaborazione dei pagamenti e per le attività del tempo libero, come la prenotazione di viaggi, alloggi e hotel e il pagamento del cibo.

Inoltre, gli utenti di Binance Coin (BNB) godono di commissioni scontate quando commerciano o scambiano il token con altre forme di criptovaluta, come Ethereum (ETH) o Bitcoin (BTC). Inoltre, Binance brucia permanentemente circa un quinto dei suoi profitti in token BNB ogni trimestre, facendo aumentare il valore dei token rimanenti.

Cronos chiede un'adozione di massa

Cronos (CRO) è il token nativo della Cronos Chain, una blockchain sviluppata da Crypto.com. La sua catena decentralizzata e open-source è una piattaforma di pagamento, trading e servizi finanziari dove gli utenti possono commerciare, elaborare pagamenti e accedere a soluzioni di servizi monetari.

I possessori di token CRO possono puntare le loro monete sulla piattaforma come validatori e guadagnare ricompense in token per l'elaborazione delle transazioni sulla rete. Inoltre, il token CRO facilita le commissioni di transazione sulla Cronos Chain.

CRO è il punto focale della spinta di Crypto.com per incrementare l'adozione globale delle criptovalute. La piattaforma di criptovalute è costantemente impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuovi casi d'uso per consentire agli utenti di sfruttare le criptovalute e la tecnologia blockchain per migliorare il controllo sui propri beni, dati e identità.

Binance Coin (BNB) e Cronos (CRO) sono i preferiti dagli utenti nel trading e nello scambio di criptovalute. Big Eyes (BIG) intende unirsi a loro e, complessivamente, promuovere l'adozione delle criptovalute in tutto il mondo.

