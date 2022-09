Big Eyes Coin: Crescita sostenibile per le criptovalute, mentre VeChain e Unus Sed Leo non riescono a tenere il passo

Il debutto del Bitcoin come prima criptovaluta ha trasformato le prospettive della finanza. Con le criptovalute, il valore del denaro è salito alle stelle grazie alle innovazioni apportate alla rete crittografica. Inoltre, diverse nuove monete si stanno aggiungendo al mercato per includere nuovi approcci. Finora, migliaia di esse hanno avuto successo.

Big Eyes Coin (BIG), VeChain (VET) e Unus Sed Leo (LEO) stanno lasciando il segno nel mercato delle criptovalute con i loro approcci diversi. Big Eyes Coin (BIG) è una moneta decentralizzata per i meme che mette al primo posto la sua comunità, creando diversi premi e concorsi per mantenere vivo l'impegno degli utenti. VeChain (VET) è un token progettato per risolvere i problemi di dati per le industrie globali come quella alimentare e delle bevande, quella medica e così via. Unus Sed Leo (LEO) consente agli utenti di Bitfinex di risparmiare sulle commissioni di transazione e di trading.

Big Eyes Coin (BIG) riporterà alla gloria i Meme Coin?

Big Eyes Coin (BIG) opera su una finanza decentralizzata (DeFi) e ha in programma di fare donazioni per la conservazione degli oceani. È una novità avere un token nel mercato delle criptovalute che intende fare del bene al mondo. Con Big Eyes, il concetto di finanza decentralizzata sarà semplificato nel tentativo di renderlo accessibile a tutti gli individui interessati. Big Eyes punta molto sull'espansione e spera di aggiungere altre innovazioni entro il 2030. Mentre altre monete meme scelgono i cani come mascotte, Big Eyes ha scelto un gatto in stile anime per rappresentare il suo marchio a causa della sua giocosità, vita sociale e livello di attività.

Inoltre, l'inclusione di NFT e di una NFT Sushi Crew rafforzerà la comunità di Big Eyes e la sua criptovaluta. Infatti, per sperimentare una crescita organica, Big Eyes dipende dall'acquisto degli NFT e del Merch piuttosto che dall'acquisto dei gettoni BIG.

Con i 200 miliardi di gettoni BIG, il progetto Big Eyes sperimenterà un ragionevole successo in tempi record. Il 79% di questi token è stato riservato alla prevendita, il 20% agli scambi, il 5% alla beneficenza e così via. Questa distribuzione è stata fatta in modo ponderato per garantire che nessuna parte dell'ecosistema o della comunità sia in ritardo.

Dati accurati garantiti con VeChain (VET)

VeChain è una piattaforma di contratti intelligenti L1 che spera di utilizzare l'Internet delle tecnologie (IoT) e la governance distribuita per risolvere i principali problemi di dati per diversi settori industriali globali. Si tratta di una criptovaluta Proof-of-Authority (PoA) che richiede una potenza di calcolo significativamente bassa per raggiungere la sicurezza della rete. L'ecosistema ha due token: VET e VTHO. Questi due token sono progettati per generare e gestire il valore sulla base della blockchain pubblica VeChainThor.

VTHO è utilizzato per le tariffe del gas e VeChain (VET) genera VTHO, memorizza il valore e il mezzo di trasferimento del valore. Mentre VET genera VTHO, VET stessa ha una fornitura massima fissa di token. Con l'introduzione di un sistema a doppio gettone, si eviteranno le fluttuazioni delle tariffe e l'ostruzione della rete. La piattaforma VeChain è riuscita ad aumentare la tracciabilità, l'efficienza e la trasparenza. La rete spera di cambiare l'approccio tradizionale ai modelli di business.

Unus Sed Leo (LEO): la famigerata criptovaluta del Leone

Unus Sed Leo (LEO) è un token di utilità autodefinito al centro dell'ecosistema Ifinex. Lo scopo di questa moneta è quello di ridurre le commissioni di transazione sul trading e sui prestiti. Per migliorare l'efficienza, questa piattaforma si è allontanata dall'interferenza di terzi, passando a una rete autocostruita che garantisce l'autonomia degli utenti. Con il meccanismo di masterizzazione dei token stabilito dai creatori, i token LEO vengono riacquistati da Ifinex mensilmente. Questo approccio finirà per ridurre l'offerta di token LEO.

Con l'acquisto dei token, gli utenti potranno godere di riduzioni delle commissioni per tutti i prodotti offerti da Ifinex. Inoltre, è previsto uno sconto del 25% sui prelievi e sulle deduzioni che sarà disponibile su Bitfinex e EOSfinex, poiché entrambe le piattaforme operano sotto Ifinex. Il token Unus Sed Leo (LEO) è garantito da Ethereum e dal sistema elettro-ottico (EOS).

Anche se c'è un massiccio afflusso di nuove criptovalute, è evidente che Big Eyes sarà una di quelle di successo grazie alle sue innovazioni e ai suoi approcci unici. La piattaforma guidata dalla comunità è destinata alla grandezza perché intende unirsi al mercato NFT e donare per salvare l'ecosistema dell'Oceano. L'approccio comico e divertente alla moneta digitale sarà una forte forza trainante del successo di Big Eyes.

