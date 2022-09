Big Eyes Coin è pronta a cambiare le carte in tavola nel 2022 rispetto a Tezos e Tron

L'innovazione della blockchain si è trasformata in un nuovo periodo di progresso della tecnologia nella realtà attuale. Essendo arrivata in varie aree dell'economia in tutto il pianeta, non c'è nulla di sbagliato da dire sulla sua progressione e predominanza in diverse aree monetarie. Con la sua piattaforma affidabile e sicura, che si rivolge alla sua comunità e al mare prima di ogni altra cosa, la Big Eyes Coin (BIG) supererà Tezos (XTZ) e Tron (TRX) nel fornire ai clienti la migliore forma di servizi nello spazio delle criptovalute.

Tezos (XTZ) è progettato per le transazioni

La piattaforma Tezos è stata progettata e lanciata nel 2014 per avere una blockchain che si modifica da sola. Si tratta di un protocollo open-source infuso nella blockchain che gestisce asset e applicazioni digitali, con i membri della comunità che fungono da costruttori e validatori delle attività transazionali sul sistema. Il token di utilità Tezos (XTZ) ha suscitato grande attenzione durante la sua offerta iniziale di monete (ICO), con guadagni all'epoca pari a 232 milioni di dollari USA. I membri della comunità che possiedono i token Tezos (XTZ) possono partecipare alla governance della piattaforma con aree aggiornate, regole modificate e così via.

Un sistema veramente democratico per una rete funzionante. Con un processo chiamato baking, i token Tezos (XTZ) sono stati bloccati per un periodo specifico per il corretto funzionamento del sistema. Durante questo periodo, le ricompense in gettoni Tezos (XTZ) sono state calcolate per essere date agli utenti, ma a causa del modo in cui è stato sviluppato il meccanismo, le ricompense non vengono distribuite in tempo, rendendo il sistema poco efficiente dal punto di vista temporale.

Tron (TRX) è ancora convinto di essere un gettone centralizzato

Con il suo lancio nel 2017, Tron è diventato una versione migliore della base web. Utilizzando la tecnologia blockchain, Tron è in grado di navigare nello spazio web con funzionalità quali applicazioni decentralizzate (dApp), meccanismi di esecuzione delle transazioni e meccanismi di controllo e documentazione degli eventi sul sistema. Il token di utilità Tron (TRX) è stato costruito utilizzando la tecnologia blockchain Ethereum come parte della sua dinamica di lavoro, rendendo la piattaforma Tron una piattaforma molto versatile. Ma questo comporta costi molto elevati per le transazioni a causa di Ethereum.

Con l'acquisto di BitTorrent nel 2018, Tron (TRX) ha fatto un grande balzo nel prezzo dei suoi token sul mercato. I membri della comunità hanno il diritto di votare su questioni riguardanti la piattaforma, e Tron (TRX) funge da certificato per questo. I membri della comunità che detengono Tron (TRX) nei loro portafogli hanno il potere di convalidare le transazioni in corso sul suo sistema. Sebbene sia versatile, Tron (TRX) presenta ancora problemi di centralizzazione che ne ostacolano l'adozione.

Quali saranno le caratteristiche di Big Eyes Coin (BIG)?

Big Eyes è una piattaforma che si concentra sulla costruzione e sulla crescita continua della sua comunità. È una piattaforma decentralizzata che porta il meglio della ricchezza nel mondo e nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Si dimostra migliore di Tron (TRX), che ha un'autorità centralizzata sul suo funzionamento. Il token utilizzato sulla piattaforma Big Eyes è noto come token Big Eyes (BIG), costruito per soddisfare i membri della comunità e i servizi di beneficenza. La piattaforma Big Eyes è dotata di un sistema di ricompense che offre ai membri della comunità incentivi in gettoni Big Eyes (BIG). Questa ricompensa serve a compensare i membri della comunità per il loro ruolo nel far prosperare la piattaforma. Queste ricompense vengono consegnate puntualmente e senza spese, a differenza dei token Tezos (XTZ). Nei suoi eventi di beneficenza, il gettone Big Eyes (BIG) è il gettone che contribuisce a riportare l'oceano al suo stato originale e legittimo di pulizia, in modo che i gatti del mondo possano avere pesce di ottima qualità da mangiare.

L'evento NFT Big Eyes segna il punto di svolta della piattaforma e della popolarità del token quando viene attivato. Quando gli NFT hanno transato sul mercato NFT di Big Eyes, hanno mostrato il potenziale per portare la piattaforma ai primi posti del mercato. Il token Big Eyes (BIG) seguirà l'esempio di questo progresso.

Con un'elevata aspettativa di vita nel mondo, Big Eyes Coin (BIG) mira a dare agli utenti il meglio, facendoli progredire e crescere sulla sua piattaforma. Anche Tezos (XTZ) e Tron (TRX) fanno la loro parte nelle transazioni, ma le loro caratteristiche sembrano essere un po' inferiori a Big Eyes Coin (BIG).

Moneta dagli occhi grandi (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL