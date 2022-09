Big Eyes Coin pone la comunità al centro della sua visione, offrendo infiniti vantaggi che Ripple e Internet Computer non hanno

Per ogni modello di business, un pubblico coinvolgente è una delle chiavi del successo. Una comunità attivamente coinvolta nei processi di una piattaforma spingerà sempre per la crescita di quella piattaforma. Alcune criptovalute, tuttavia, come le piattaforme Ripple (XRP) e Internet Computer (ICP), non danno pieni diritti alla loro comunità, poiché il potere principale è detenuto da un unico ente.

Questo si traduce in una minore soddisfazione dei clienti, che non sentono la loro voce. Big Eyes Coin (BIG ) è la prossima piattaforma di criptovalute che cerca di risolvere questo problema riunendo una comunità che è sempre al primo posto nella lista delle priorità. Questo, a sua volta, spingerà la crescita e aggiungerà valore al suo ecosistema.

La comunità di Big Eyes Coin (BIG) è in prima linea e guiderà la moneta al successo

Big Eyes è una piattaforma di criptovalute che intende spostare la ricchezza verso l'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), che è uno dei più grandi settori economici del mondo, attraverso il potere di una comunità attiva. Per massimizzare il profitto dei possessori di Big Eyes Coin (BIG), le caratteristiche sono state progettate per incoraggiare la crescita e aumentare la popolarità della moneta sul mercato. Per garantire che la comunità rimanga coinvolta, vengono offerti loro molti vantaggi per essere attivi sulla piattaforma. Più un utente si impegna sulla piattaforma, più aumentano le possibilità di ottenere ricompense sotto forma di Big Eyes Coin (BIG) e di Non-Fungible Tokens (NFT). Big Eyes Coin (BIG) è anche la criptovaluta necessaria per accedere ai suoi NFT, offrendo agli utenti una porta d'accesso ai prossimi eventi e contenuti della piattaforma.

Big Eyes Coin (BIG) garantisce inoltre ai singoli individui zero tasse e oneri di cambio dalla sua comunità. Il valore della sua comunità non è sottovalutato; di conseguenza, i possessori di Big Eyes Coin (BIG) possono effettuare scambi con successo sul palcoscenico senza problemi di spese di transazione, una componente non completamente aperta su Ripple (XRP) e Internet Computer (ICP).

Ripple (XRP) non promuove la fiducia a causa della sua natura centralizzata

Ripple è stato creato per aiutare le strategie generalmente esistenti per gli scambi. Attraverso un sistema di votazione, Ripple consente ai membri del suo ecosistema di selezionare i membri che saranno attivamente coinvolti nella convalida delle transazioni della rete. Il token di utilità, Ripple (XRP) , alimenta la piattaforma e funge da token di governance che garantisce agli utenti questo potere di voto. È stato creato un numero totale di 100 miliardi di Ripple (XRP) da distribuire alla comunità di utenti e ai membri del pubblico che intendono aderire.

Durante gli scambi, non vengono addebitate commissioni, né vengono bruciati Ripple (XRP) a causa dell'enorme quantità di token disponibili per l'uso. Nonostante i sorprendenti punti di forza di cui Ripple (XRP) è dotato, si tratta ancora di una criptovaluta concentrata, il che significa che un'unica autorità può, in ogni caso, supervisionare le imprese del suo quadro e la sua utilità, rendendo vana la trasparenza della sua fondazione.

La comunità di Internet Computer (ICP) potrebbe offrire una serie di vantaggi alla comunità

Il progetto Internet Computer era destinato a migliorare Internet e a essere utilizzato dagli ingegneri per creare applicazioni decentralizzate (dApp) e gettoni non fungibili (NFT). Questo è possibile perché si basa sull'innovazione della blockchain e sull'utilizzo di contratti intelligenti. Grazie al suo sviluppo adattabile, Internet Computer può adattarsi e integrarsi con gli attuali progressi di Internet.

Il token di utilità, Internet Computer (ICP) , è un mezzo di governo della piattaforma Internet Computer. A seconda del numero di token posseduti, è possibile condividere raccomandazioni e pensieri e viene istituito un sistema di votazione per determinare se adottare o meno il sistema. Tutto ciò è possibile perché la piattaforma è decentralizzata ed è stata creata per essere controllata dai suoi utenti.

La comunità composta dai possessori della Big Eyes Coin (BIG) sarà sempre in vantaggio rispetto ai suoi rivali grazie alle molteplici caratteristiche della piattaforma. Il livello di accesso che garantisce ai suoi utenti non è riscontrabile in Ripple (XRP) e Internet Computer (ICP).

