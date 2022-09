Big Eyes Coin si appresta ad avere la più grande comunità dell'industria delle criptovalute, mentre Cosmos ed Ethereum Classic stanno a guardare

L'industria delle criptovalute è cresciuta in modo significativo dai suoi umili inizi con il lancio del Bitcoin. Numerose criptovalute sono già in uso e ne vengono create di nuove quasi ogni settimana. Nonostante il mercato competitivo, alcune hanno prosperato e generato profitti 10 volte superiori per i loro clienti. Queste sono illustrate in modo estremamente efficace da Ethereum Classic (ETC) e Cosmos (ATOM). Big Eyes Coin (BIG) vuole avanzare e diventare la principale moneta meme.

Cosmos (ATOM) porta la scalabilità al livello successivo

La scalabilità e l'usabilità, due dei maggiori problemi che le blockchain hanno affrontato dall'invenzione di Bitcoin (BTC), sono affrontati da Cosmos (ATOM).

In termini di composizione, un gruppo di blockchain scalabili e connesse costituisce la rete Cosmos, un ecosistema decentralizzato. Il nome Cosmos è stato dato a questo scopo. Definisce il nostro universo e il modo in cui ciascuno dei suoi pezzi costitutivi esiste in modo indipendente, ma è collegato dalla forza di gravità.

Attraverso le "peg zone", Cosmos può anche stabilire connessioni con blockchain esterne come Bitcoin (BTC). Secondo Cosmos, è riconosciuto come l'"internet delle blockchain". ATOM, la criptovaluta nativa della rete Cosmos, viene utilizzata per tutte le transazioni condotte sulla rete. I piani e le idee di Cosmos offrono soluzioni a problemi, rendendola più di una semplice criptovaluta e le buone idee producono in genere risultati eccellenti.

Ethereum Classic (ETC): l'immutabilità prima di tutto

Un controverso fork della blockchain di Ethereum nel 2016 ha dato vita a Ethereum Classic (ETC). Si tratta di una decisione che ancora oggi è fonte di controversie all'interno di entrambe le comunità. La blockchain di Ethereum è stata violata nel 2016 e gli hacker sono riusciti a portare via 3,6 milioni di Ether (ETH), pari al 5% di tutti gli Ether (ETH) in circolazione all'epoca. Gli sviluppatori della blockchain di Ethereum hanno dovuto creare un hard fork in modo che le transazioni potessero essere annullate e il denaro rubato restituito. Tuttavia, alcuni membri della comunità hanno scelto di rimanere fedeli al libro mastro originale di Ethereum per preservarne l'immutabilità. Ethereum Classic (ETC) è molto simile a Ethereum (ETH), ma ci sono alcune differenze fondamentali, come il fatto che Ethereum Classic (ETC) ha una fornitura massima di 230 milioni di token Ether Classic (ETC), mentre Ethereum non ha una fornitura massima. Sebbene Ethereum (ETH) sia la criptovaluta più popolare, Ethereum Classic (ETC) ha un forte seguito e ha dato ai suoi utenti molti profitti.

Il sistema fiscale dinamico di Big Eyes Coin (BIG) la contraddistingue

Una nuovissima moneta meme chiamata Big Eyes Coin (BIG) sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alla sua strategia originale e alla sua adorabile mascotte. Iniettando denaro nella finanza decentralizzata, questa moneta mira a farla crescere. Invece di affidarsi alle vendite di token della sua piattaforma per fare soldi, Big Eyes sta creando un ecosistema blockchain che fa soldi tramite NFT, vendite di merch, attività della comunità e altri mezzi. Big Eyes ha creato un'adorabile mascotte in stile anime, in contrasto con le comuni mascotte canine legate alle monete meme, poiché è una mossa intelligente per distinguersi nel settore delle criptovalute.

Per garantire che non vengano applicate tasse aggiuntive alle transazioni condotte sulla piattaforma, è stato implementato il sistema di tassazione dinamica. Gli utenti potranno inoltre accedere alla Sushi Crew, dove si svolgeranno attività speciali di NFT, attraverso l'acquisto di BIG token. Analogamente, Big Eyes spera che una delle sue iniziative NFT possa presto rientrare tra le prime dieci NFT.

La moneta Big Eyes (BIG) ha il potenziale per superare la percezione che le monete meme non siano molto apprezzate nel settore delle criptovalute. Big Eyes ha sviluppato la NFT Sushi Crew per contribuire al boom dell'industria NFT e per aumentare i profitti del suo ecosistema.

Moneta di Big Eyes (BIG)

Sito web: https://bigeyes.space/

Telegram: https://t.me/BIGEYESOFFICIAL