Che cos'è l'User Interface Design e come migliora i tuoi progetti digitali

L’user interface design (che cosa è) consiste nella progettazione di architetture, colori ed interfacce di ogni genere.

Più in particolare si passa dallo studio dell’estetica delle pagine web per arrivare a progettare un percorso di navigazione semplice, coerente ed intuitivo.

Analizzare con attenzione l’user interface design (che cosa è) è importante per verificare debolezze e punti di forza di ciò che viene definita “usabilità”, cioè la facilità con cui un utente può seguire i percorsi web pensati per condurlo da una parte all’altra del portale.

User interface design: che cos’è

L’user interface design è il risultato di un insieme di elementi che spaziano dall’architettura al linguaggio del colore fino alla coerenza della comunicazione.

Prima di pubblicare un portale sul web sarebbe importante verificare che il percorso di navigazione da parte dell’utente sia coerente e sempre gradevole.

Per farlo è fondamentale verificare il progetto insieme ad esperti del settore, come user interface agency Creative Navy, che potranno analizzare e progettare l’user interface design in ogni sfaccettatura.

È il momento di scoprire l’user interface design in ogni sua sfaccettatura.

Pronti a scoprire l’user interface design cos’ e scoprirne le potenzialità?

Non vi resta che leggere le prossime righe!

User interface design (che cosa è): perché analizzare le interfacce

Come abbiamo visto nelle righe precedenti, l’user interface design è, letteralmente, l’analisi delle interfacce.

Si tratta dell’attività di progettazione di qualsiasi software o programma informatico che dialoghi con l’utente attraverso uno schermo.

Nel procedimento classico e più corretto, è fondamentale che l’user interface design (che cosa è) sia eseguita nelle fasi iniziali del progetto e del processo di programmazione, in modo da poter creare ogni pagina web in uno stile coerente e con navigazione percepita come semplice e comoda.

Il primo vantaggio dell’user interface design (che cosa è) sta infatti nel dare all’utente una sensazione di coerenza nelle architetture del portale, rendendolo autonomo nella navigazione, dall’ingresso in home page fino all’acquisto, nel caso di un portale e-commerce.

User interface design (che cosa è): non solo grafica

Potrebbero sembrare dettagli banali o poco rilevanti, ma l’user interface design (che cosa è) va a verificare aspetti più grafici come i colori, la coerenza delle tinte con quelle del logo e la “pulizia” dello stile ma non solo.

La UI (user interface design) si occupa anche di gestire aspetti più sottili e non solo grafici, come tutti i dialoghi che l’utente potrebbe avere con hardware come mouse, joystick, tastiere o qualunque altro controllo fisico.

Naturalmente un secondo livello di user interface design (che cosa è) consiste anche nell’esaminare con attenzione la coerenza della comunicazione con lo stile e l’architettura generale del brand.

User interface design (che cosa è): cosa fa l’esperto

Basta fare un piccolo giro su internet per scoprire che il web pullula di sedicenti esperti di user interface design (che cosa è).

Ecco allora un elenco di attività pratiche che lo user interface designer deve saper gestire in autonomia per offrire un servizio di qualità:

● Impostare la progettazione e gestire la user experience

● progettare l’usabilità

● Conoscere elementi di progettazione digitale

● Applicare tool specifici per l’ottimizzazione del flusso di navigazione dell’utente

● Essere sempre aggiornato su strumenti e tecniche innovative

● conoscere le caratteristiche specifiche di ogni hardware (tastiere, mouse,tv,smartwatch)

● Applicare i principi di usabilità e la coerenza architettonica trasportandoli dalla teoria alla pratica di ogni progetto

● Produrre simulazioni ed anteprime del portale in grado di soddisfare le richieste del cliente e con possibilità di modificarle in modo rapido a seconda delle mutate esigenze di navigazione

● Definire il giusto tono di voce e produrre i microtesti per rendere coerente lo stile di ogni interfaccia anche dal punto di vista più strettamente comunicativo

● Aprire la collaborazione con designer e sviluppatori al fine di analizzare punti di forza e debolezza di ogni interfaccia

● Conoscere un approccio di design che possa essere finalizzato all’aumento delle conversioni

Per sintetizzare dunque, potremmo affermare che il terzo vantaggio nell’user interface design (che cosa è) per la progettazione di un prodotto sta nell’avere la certezza di stare facendo qualcosa che porterà più successo alla nostra azienda, proprio grazie all’esperienza, alla professionalità e alla gestione delle criticità del progetto da parte di un esperto che potrà migliorare l’esperienza degli utenti sul nostro portale.