Chi ha bisogno del Bitcoin quando ci sono Big Eyes Coin, Monero ed Ethereum?

Le piattaforme che prendono una necessità e creano una soluzione sono presenti in ogni settore. Il mercato delle criptovalute non fa eccezione. Il Bitcoin (BTC) è partito alla grande e rimane il pioniere della tecnologia Blockchain e della decentralizzazione, ma è ancora afflitto da diversi problemi. Tali problemi includono la scalabilità, i ritardi nelle transazioni e le elevate commissioni di transazione. Gli utenti e gli acquirenti sono alla ricerca di modi più accessibili, più economici e più innovativi per generare reddito.

Le nuove criptovalute Big Eyes Coin (BIG), Monero (XMR) ed Ethereum (ETH) sono tre criptovalute che pongono le esigenze degli utenti al di sopra di ogni altra preoccupazione. Anche di fronte a sfide ovvie, hanno dimostrato più volte di essere degne di essere al primo posto tra le altre criptovalute.

Che cos'è Big Eyes Coin (BIG)?

La finanza decentralizzata (DeFi) offre agli utenti e agli investitori le migliori opzioni di trading possibili. Big Eyes Coin (BIG) fornirà agli utenti più di un semplice mercato per gli oggetti di trading digitale.

Questo sarà modificato da Big Eyes Coin (BIG), che costruirà una piattaforma per fare soldi. La piattaforma Big Eyes Coin (BIG) renderà la finanza decentralizzata (DeFi) semplice e facile da usare. L'utilizzo di sistemi di supporto e di tutorial per semplificare i processi di trading e di transazione renderà tutto ciò possibile.

Aspetti chiave della Moneta Big Eyes (BIG)

Una serie di qualità contraddistingueranno la piattaforma, come il fatto di essere basata su una comunità: L'espansione di qualsiasi sistema dipende dalla forza della sua base di utenti. Sviluppatori, artisti e investitori costituiranno questa base di utenti e contribuiranno all'ecosistema realizzando gli strumenti e i sistemi utilizzati sulla piattaforma.

Partecipazione a iniziative di beneficenza: La piattaforma concentrerà i suoi sforzi sulla salvaguardia degli oceani del mondo. Un portafoglio (Visible Charity Wallet) che conterrà il 5% di tutti i token accessibili sarà creato appositamente per questo uso.

Tassazione unica: Sulla piattaforma Big Eyes (BIG), gli investitori e i loro investimenti saranno al primo posto. Per garantire la redditività della piattaforma, verrà implementata una struttura fiscale dinamica. Cambiamenti come la funzione di autocombustione, l'acquisizione di fornitori di liquidità (LP) e la commercializzazione dei portafogli saranno possibili grazie a questo regime fiscale.

Big Eyes Coin (BIG) vuole accelerare il più possibile la sua crescita. L'acquisizione è la fase iniziale di questa strategia e i social media saranno utilizzati per influenzarla. L'accettazione e la popolarità iniziale della piattaforma, soprattutto sui social media, determineranno la sua futura redditività.

La creazione e la vendita di prodotti tangibili e digitali saranno utilizzate per raccogliere le entrate necessarie. Inoltre, il denaro sarà raccolto attraverso la piattaforma Big Eyes (BIG). Con il denaro raccolto saranno ampliati i progetti di beneficenza della piattaforma e dell'oceano.

Tokenomica e guadagni BIG

Il token di utilità della piattaforma è il token BIG. Questo servirà anche come token di governance, consentendo agli utenti di partecipare ai processi decisionali e rendendo la piattaforma veramente decentralizzata.

Ad esempio, i profitti derivanti dagli eventi NFT andranno a finire in una votazione per decidere se bruciare o non bruciare. Non ci saranno commissioni legate alle transazioni effettuate dagli utenti e non ci saranno tasse di acquisto o di vendita. La piattaforma organizzerà regolarmente concorsi a premi e darà ricompense per la partecipazione alla piattaforma, sotto forma di BIG token e NFT.

Monero (XMR): la piattaforma che produce denaro

Monero (XMR) è una criptovaluta unica nel suo genere che adotta un approccio diverso al mercato delle criptovalute. Monero (XMR) è una delle prime criptovalute al mondo a dare priorità alla privacy degli utenti. A tal fine, Monero (XMR) ha sviluppato diverse tecnologie da zero.

Nel mondo finanziario di oggi, la privacy è molto importante e Monero (XMR) è popolare tra gli utenti perché fornisce una soluzione a questo problema. Si credeva che le transazioni di Bitcoin (BTC) fossero anonime, ma alcuni strumenti e servizi possono essere utilizzati per rivelare le persone dietro le transazioni.

Monero (XMR) Caratteristiche principali

Crittografia avanzata: Per garantire che gli utenti non possano essere collegati a una transazione di Monero (XMR), vengono utilizzati strumenti crittografici avanzati. Anche se la blockchain di Monero (XMR) è monitorata in tempo reale, gli utenti possono inviare e ricevere fondi in modo che i dati non vengano rivelati al pubblico. Gli sviluppatori della piattaforma hanno integrato protocolli avanzati di fungibilità per rendere possibile questo compito.

Un asset è fungibile quando viene scambiato con altri asset. Monero (XMR) porta avanti questo concetto. I dettagli delle transazioni non possono essere determinati sulla piattaforma. I numeri di serie sono assenti e ogni transazione è anonima.

Come funziona Monero (XMR)

La privacy di Monero (XMR) consiste nella sua capacità di aggiornare costantemente la tecnologia. Monero (XMR) aggiorna il suo software ogni sei mesi. Queste sono alcune delle funzionalità a cui gli utenti hanno accesso su Monero (XMR):

Firme ad anello: Si tratta di uno strumento crittografico che combina le firme degli altri utenti con quella del mittente. Questa combinazione avviene prima dell'inserimento nella Blockchain.

Si tratta di uno strumento crittografico che combina le firme degli altri utenti con quella del mittente. Questa combinazione avviene prima dell'inserimento nella Blockchain. Indirizzo segreto: Questa tecnologia crea più di un account per singolo utente per ogni transazione. In questo modo le transazioni non sono rintracciabili.

Questa tecnologia crea più di un account per singolo utente per ogni transazione. In questo modo le transazioni non sono rintracciabili. Ring CT: si tratta di un'abbreviazione di Ring Confidential Transactions che nasconde il numero esatto di token scambiati prima della loro revisione sulla Blockchain.

si tratta di un'abbreviazione di Ring Confidential Transactions che nasconde il numero esatto di token scambiati prima della loro revisione sulla Blockchain. Chiavi multiple: La piattaforma utilizza diverse chiavi per funzionare in modo anonimo. Gli utenti ricevono quattro chiavi diverse per funzioni diverse. Queste chiavi sono una chiave di visualizzazione privata, una chiave di visualizzazione pubblica e una chiave di spesa pubblica e privata. Queste chiavi sono uniche per gli utenti e vengono utilizzate per accedere ed effettuare transazioni sulla Blockchain di Monero (XMR).

Grazie alla combinazione di tutte queste tecnologie, le transazioni sulla Blockchain di Monero (XMR) sono diventate praticamente impossibili da tracciare.

Scalabilità, estrazione mineraria e il gettone XMR

Monero (XMR) offre al mercato delle criptovalute una scalabilità illimitata. Il token di utilità della piattaforma è XMR. A differenza della maggior parte delle criptovalute, il token non ha una fornitura predefinita e può essere estratto per ottenere ricompense. L'estrazione del token XMR è altamente redditizia. A differenza della maggior parte delle criptovalute che necessitano di costosi impianti di mining, Monero (XMR) può essere estratto utilizzando CPU o GPU. Questo è il modo in cui la piattaforma mostra la natura decentralizzata della tecnologia Blockchain.

Lo spamming è scoraggiato dalla piattaforma grazie a un sistema di penalità per blocchi e ricompense. Questa strategia riduce le ricompense di estrazione se un blocco successivo è più grande della dimensione media degli ultimi 100 blocchi estratti dall'utente. Non esiste una dimensione predefinita dei blocchi, quindi i minatori possono determinare i blocchi di transazioni da approvare.

Vantaggi principali di Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) è una rete open-source progettata per la creazione semplificata di contratti intelligenti. Man mano che la tecnologia Blockchain espande i suoi casi d'uso, sono necessari programmi specializzati per funzionare sulle reti Blockchain. Questi contratti intelligenti creati sulla rete Ethereum (ETH) consentono alle applicazioni decentralizzate (dApp) di funzionare senza problemi su Blockchain.

Macchina virtuale di Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) funziona efficacemente utilizzando la sua Ethereum Virtual Machine (EVM). Gli sviluppatori possono utilizzare vari linguaggi di programmazione come Java, C++ e R con la EVM per creare e distribuire le loro applicazioni decentralizzate (DApp). La piattaforma ha un suo linguaggio chiamato Solidity. Altri linguaggi utilizzati sulla piattaforma vengono convertiti in Solidity per l'integrazione.

Creazione di gettoni su Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) offre anche un'altra opportunità di guadagno per gli utenti: La creazione di token. Gli utenti che desiderano creare i propri token utilizzano il protocollo ERC della piattaforma. Questo protocollo garantisce che i token creati aderiscano alle linee guida della Blockchain di Ethereum (ETH) fornite agli utenti.

I minatori della Blockchain di Ethereum mantengono la rete sicura convalidando le transazioni. Questi minatori risolvono complessi problemi matematici che servono come prova di lavoro. Questo è noto come meccanismo di consenso ed è chiamato meccanismo di consenso Proof-of-Work (PoW). I gettoni creati con questo protocollo sono i più utilizzati nello spazio crittografico.

I minatori ricevono gettoni ETH come ricompensa per i loro sforzi. Questi token ETH servono come token nativo della piattaforma, che alimenta la rete e viene utilizzato per i pagamenti delle transazioni.

Big Eyes Coin (BIG), Monero (XMR) ed Ethereum (ETH) sono tre criptovalute che stanno già facendo concorrenza al Bitcoin (BTC) e che molto probabilmente lo supereranno nel lungo periodo. Gli acquirenti dovrebbero prendere nota di queste criptovalute e non perdere le opportunità future che Big Eyes Coin (BIG) offre attualmente.

