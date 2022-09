Con Flow e Stellar sullo sfondo, Big Eyes Coin, la simpatica moneta meme, è in procinto di generare profitti 100 volte superiori e salvare l'oceano

Nel 2009, l'avvento delle criptovalute ha fatto il suo ingresso nel mercato finanziario, cambiando le prospettive del denaro e la sua percezione. Ciò che spesso viene visto come monotono e rigido è attualmente in fase di continuo cambiamento e di aumento del valore. Con il Bitcoin (BTC) in testa al movimento, diverse altcoin hanno seguito l'esempio. Le altcoin sono descritte come valute che non sono Bitcoin o Ethereum. Queste monete adottano un approccio più leggero e flessibile per interpretare l'aspetto delle criptovalute.

Big Eyes Coin (BIG) non solo ha intenzione di immettere più denaro nella finanza decentralizzata, ma anche di donare denaro alla conservazione degli oceani. Flow (FLOW) opera su un sistema decentralizzato progettato come base per le moderne app, i giochi e gli asset digitali dedicati ad alimentarli. Lanciata nel 2015, Stellar (XLM) è una rete decentralizzata peer-to-peer che mira a collegare i sistemi finanziari e a creare un protocollo affidabile per le istituzioni finanziarie e i fornitori di pagamenti.

Big Eyes Coin (BIG) può cambiare l'approccio alla finanza decentralizzata?

Big Eyes Coin (BIG) è una moneta meme con una simpatica mascotte in stile anime con gli occhi da cerbiatto. Le monete meme non sono state rappresentate adeguatamente sin dalla loro nascita; pochissime sono state trattate con rispetto nel settore delle criptovalute. Big Eyes Coin (BIG) spera di cambiare questa narrazione utilizzando nuovi approcci e innovazioni. A causa dell'infanzia della finanza decentralizzata, essa non è accessibile al 99% della popolazione mondiale. Per semplificare questa situazione, Big Eyes aggiungerà all'ecosistema Big Eyes Swap, tutorial e sistemi back-end. Inoltre, questa moneta mira a espandere la sua portata al mercato NFT assicurando che uno dei suoi progetti NFT arrivi tra i primi dieci NFT del mercato delle criptovalute. Essendo un progetto guidato dalla comunità, ci saranno competizioni organizzate e molti omaggi per incoraggiare l'impegno sulla piattaforma.

La rete di Big Eyes crede nella crescita organica, separata dal ricavare valore esclusivamente dall'acquisto di token. Di conseguenza, i merch e gli NFT saranno utilizzati per generare profitti per i membri della comunità e per la beneficenza. Il potenziale successo della Big Eyes Coin (BIG) è possibile, dato che la maggior parte dei token è stata venduta durante la prevendita. I token BIG saranno utilizzati per acquistare il merchandising disponibile, gli utenti avranno accesso agli eventi e ai concorsi NFT esclusivi e potranno contribuire al processo decisionale della piattaforma.

Flusso (FLOW): portare l'interoperabilità al livello successivo

Il token Flow (FLOW) opera su una blockchain Layer-1 con l'obiettivo di creare uno spazio per una nuova generazione di app, giochi e contratti intelligenti attraverso l'interoperabilità. La piattaforma Flow garantisce un'architettura multiruolo, un design accessibile e adatto ai consumatori tradizionali, una programmazione orientata alle risorse e un'ergonomia per gli sviluppatori. Inoltre, l'ecosistema Flow comprende studi di sviluppo, startup sostenute da venture e marchi di intrattenimento di primo piano.

Con le monete FLOW, gli utenti possono guadagnare ricompense puntando i loro token come deposito di sicurezza. Le puntate possono essere delegate ad altri nodi validatori per ottenere ricompense. Sebbene le commissioni di transazione non siano elevate, un piccolo numero di token FLOW sarà richiesto come tassa di gas per tutte le transazioni condotte sulla rete. Inoltre, i token FLOW sono necessari per l'utilizzo e la creazione di altri token sulla rete. Inoltre, Flow ha stretto partnership con Warner Music, NBA, UFC, Ubisoft e così via.

Stellar (XLM) assicura commissioni di transazione a basso costo

Come piattaforma decentralizzata, Stellar offre transazioni rapide ed economiche. Questa rete collega persone, processori di pagamento e banche. Inoltre, la rete Stellar consente agli utenti di inviare, creare e scambiare diversi tipi di criptovalute. Il token Stellar (XLM) è una valuta intermedia per le attività e le transazioni sulla piattaforma.

Il protocollo di pagamento della rete Stellar si basa sulla tecnologia del libro mastro distribuito. Questo permette di avere una rete open-source e gestita dalla comunità. Il token XLM consentirà agli utenti di trasferire denaro senza interferenze da parte di terzi. Oltre alle funzionalità del token, la rete è altamente protetta. Inoltre, per rimanere attivi sulla piattaforma, gli utenti devono possedere almeno un token.

L'introduzione di altcoin come Big Eyes Coin (BIG) cambierà la percezione generale delle criptovalute. Inoltre, Big Eyes sta già creando una grande comunità a giudicare dal successo della prevendita. Grazie alla donazione di beneficenza prevista e all'approccio orientato alla comunità, Big Eyes Coin (BIG) lascerà il segno nella comunità delle criptovalute.

