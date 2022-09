Criptovalute eccezionali da considerare durante il mercato orso: Chainlink, Monero e Big Eyes

Big Eyes (BIG) , come Chainlink (LINK) e Monero (XMR), ha il potenziale per avere successo al suo debutto. La continua espansione del mercato delle criptovalute sta consentendo l'emergere di altre iniziative crittografiche nell'ambito dell'attuale inverno crittografico. Gli appassionati di criptovalute continuano a cercare le migliori criptovalute da acquistare man mano che ne arrivano di nuove sul mercato. Big Eyes (BIG) è una di queste criptovalute che ha dimostrato di essere molto promettente e sta generando una conversazione.

Chainlink (LINK) e Monero (XMR) sono due criptovalute che continuano a essere rivali agguerrite sul mercato, definendo lo standard da seguire per i nuovi arrivati come Big Eyes (BIG).

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) è attualmente al quinto posto nella classifica di CoinMarketCap dei principali token DeFi per capitalizzazione di mercato. Chainlink (LINK) è un livello di astrazione della blockchain decentralizzato che consente contratti intelligenti connessi a livello globale. È stato introdotto nel 2017 ed è un token nativo ERC-20. Chainlink (LINK) promuove la connessione sicura di feed di dati esterni, API e metodi e sistemi di pagamento, nonché API di smart contract.

Gli utenti possono connettersi a una rete attraverso Chainlink (LINK), che consente l'integrazione di dati esterni alla catena negli smart contract. Ha molti partner affidabili ed è un attore importante nel settore dell'elaborazione dei dati.

Un'altra caratteristica di Chainlink (LINK) che contribuisce alla sua redditività è lo staking. L'attività di staking fa attualmente parte della roadmap per il 2022 di Chainlink (LINK), che sarà accessibile ai titolari. I detentori dei token di Chainlink (LINK) riceveranno benefici a lungo termine per la partecipazione alla governance dell'ecosistema e per il sostegno alla sicurezza della rete attraverso l'accatastamento dei loro token.

Monero (XMR)

Monero (XMR) è un'altra criptovaluta leader rinomata per l'anonimato e l'intercambiabilità. Utilizza un'architettura distribuita e specifici metodi di crittografia all'avanguardia per mascherare le transazioni. Gli utenti possono nascondere qualsiasi aspetto delle loro transazioni, compreso il loro nome, la somma di denaro scambiata e ulteriori dettagli sulla controparte.

Oltre il 2022, c'è una possibilità significativa che Monero (XMR) continui a salire. La maggior parte degli analisti di criptovalute ritiene che il prezzo di Monero (XMR) aumenterà sulla base dei fondamentali e dei precedenti guadagni della moneta. Grazie alla sua solida tecnologia, alla notevole capitalizzazione di mercato e alle dinamiche favorevoli del mercato delle criptovalute, XMR ha un'alta probabilità di diventare una delle criptovalute più attivamente scambiate. Utilizzando Monero (XMR) si può evitare di pagare le commissioni associate ai bonifici bancari, alla compensazione degli assegni, alle trattenute di più giorni e ai chargeback fraudolenti. Questa tecnologia sarà presto utilizzata per giocare alle slot machine e ad altri dispositivi di gioco.

Big Eyes (BIG)

Il futuro token meme, Big Eyes (BIG), mira ad aumentare la redditività dell'attività della DeFi attirando ricchezza verso la DeFi.

Espandendosi oltre la solita idea di gettoni meme e incorporando ulteriori aspetti delle criptovalute, come le NFT, Big Eyes (BIG) mira a rivoluzionare l'industria dei gettoni meme. Il token imporrà reazioni rapide, proprio come i gatti, che sono uno dei migliori amici dell'uomo.

Big Eyes (BIG) si impegna a evolvere ed è aperta a cambiamenti che andranno a beneficio della comunità. Big Eyes (BIG) è un progetto intrigante per diverse ragioni, una delle quali è che garantisce un ecosistema in cui l'utente viene prima di tutto. La maggior parte delle persone non prova la crittografia a causa della sua complessità. Poiché la piattaforma valorizza le spiegazioni in linguaggio semplice, questo non è il caso di Big Eyes Coin (BIG). Il forum fornirà gli argomenti e i corsi necessari per comprendere e padroneggiare appieno le idee principali.

Inoltre, Big Eyes Coin (BIG) promuove l'adozione di NFT e dichiara persino la sua posizione di partecipazione a competizioni e di superamento di altri progetti di natura simile. Quindi, le NFT non scompariranno con l'introduzione del Metaverso. Big Eyes Coin (BIG) ha il preciso obiettivo di diffondersi e crescere nel tempo, a differenza di molte altre valute.

