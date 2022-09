I tre progetti cripto più interessanti da non perdere: Ethereum, Graph e Big Eyes

Trovare i progetti giusti da aggiungere al proprio portafoglio può essere scoraggiante. Per questo abbiamo pensato di renderlo più semplice. Che siate alla ricerca della prossima moneta popolare o di quella che rimodellerà il Web3, abbiamo pensato a voi. Vi mostreremo tre progetti di punta che daranno impulso al vostro portafoglio di criptovalute. Continuate a leggere questo articolo per scoprire perché sono la scelta giusta per voi!

Ethereum (ETH): la blockchain open-source

Ethereum è stato progettato come una rete blockchain open-source in grado di decentralizzare prodotti e servizi. A differenza del Bitcoin, creato semplicemente per decentralizzare il denaro, Ethereum ha cercato di fare di più. Alcuni studiosi di blockchain hanno addirittura descritto Ethereum come un browser web e Bitcoin come un fornitore di servizi di posta elettronica. Questa analogia ricorda il modo in cui funzionano queste potenti reti blockchain. Bitcoin si concentra su un singolo caso d'uso, mentre Ethereum permette agli utenti di interagire e creare più casi d'uso.

Ethereum è un fornitore di blockchain open-source che può essere utilizzato per eseguire contratti intelligenti e costruire applicazioni decentralizzate. In parole povere, Ethereum tiene traccia dei cambiamenti sulla sua rete e implementa funzioni di calcolo. In questo modo, gli sviluppatori possono eseguire contratti intelligenti, creare dApp ed elaborare transazioni. Ecco perché si trovano molti progetti che utilizzano la rete Ethereum. Si possono scoprire NFT, mercati NFT, applicazioni finanziarie decentralizzate, applicazioni di gioco, piattaforme Metaverse, strumenti per sviluppatori e molti altri costruiti sulla rete Ethereum.

Inizialmente, Ethereum utilizzava un meccanismo di Proof-of-work per verificare le transazioni. Questo mezzo causava una congestione della rete che influiva sulla scalabilità. Tuttavia, Ethereum si fonderà con Ethereum 2.0, che utilizza il meccanismo Proof-of-stake. Si spera che questo risolva la lentezza delle transazioni sulla rete.

Grafico (GRT): per trovare, elaborare e memorizzare

Il Graph è uno strumento che consente agli sviluppatori di applicazioni decentralizzate di trovare, elaborare e archiviare dati in altre applicazioni blockchain. Con questi dati raccolti, i progetti possono migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

Il Graph raccoglie i dati da diverse dApp blockchain e li memorizza su diversi indici, chiamati anche sottografi. Quindi, uno sviluppatore integra questi sottografi nella propria piattaforma. I sottografi consentono al protocollo di inviare una richiesta al grafico e di ricevere una risposta immediata. Per inviare le query, gli sviluppatori hanno bisogno di GraphQL, un linguaggio creato da Facebook.

Per raccogliere i dati, Graph utilizza nodi che scansionano numerose blockchain alla ricerca di informazioni. In seguito, si avvale dei servizi di curatori, indicizzatori e delegatori. Tutti questi ruoli garantiscono l'organizzazione dei dati. Inoltre, per svolgere le loro funzioni e ottenere ricompense, utilizzano il token nativo Graph ($GRT). Anche gli utenti del Graph per l'invio di query sui dati devono utilizzare il token GRT. Tutti questi utilizzi influiscono sul valore del token.

Attualmente, una manciata di progetti sta integrando il Graph nel proprio progetto. Alcuni di questi progetti includono Uniswap, Aave, Decentralized, ecc.

Big Eyes (BIG): la nuova moneta Meme in città

Le monete meme sono sulla bocca di tutti. Molti vogliono associarsi alle monete meme a causa della loro popolarità e dell'adozione diffusa. Perché? Queste monete favoriscono un senso di unione tra i possessori, poiché spesso sono sostenute da una comunità molto unita. Questi membri della comunità alimentano l'entusiasmo e il sentimento. Inoltre, alcuni appassionati di criptovalute hanno la possibilità di guadagnare molto denaro quando queste monete vengono pompate.

Big Eyes è un token comunitario che mira a cambiare l'ecosistema della finanza decentralizzata. Come già detto, le monete meme sono guidate dall'hype. Big Eyes intende sfruttare l'hype ma in modo genuino. Big Eyes sosterrà organizzazioni benefiche. Ci saranno anche eventi e contenuti di marketing per educare il pubblico e diffondere la parola su Big Eyes.

Si prevede inoltre di offrire alcuni vantaggi ai possessori di token e ai membri della comunità. La comunità avrà accesso all'NFT del progetto, che dovrebbe diventare presto di grandi dimensioni. Avranno anche accesso a un negozio di merchandising dove potranno acquistare capi di abbigliamento di lusso per la comunità. Inoltre, il 90% dei gettoni disponibili sarà distribuito ai membri della comunità. Inoltre, non ci saranno tasse o commissioni di transazione.

Moneta Occhi Grandi (BIG)

Prevendita: https://buy.bigeyes.space/

Sito web: https://bigeyes.space/