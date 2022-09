La community Big Eyes spingerà il suo gatto dagli occhi dolci in cima alla classifica, potenzialmente al di sopra di Sandbox e Maker

Le monete meme, un altro tipo di criptovaluta, hanno visto un aumento di popolarità negli ultimi tempi. Le criptovalute meme sono valute digitali che traggono ispirazione estetica dai meme di Internet. Le nuove monete o token meme introdotte nel mercato delle criptovalute presentano tuttavia diversi vantaggi rispetto ai loro predecessori. Un esempio è la Big Eyes Coin (BIG) .

Big Eyes Coin (BIG): una moneta meme unica che interagisce con la sua comunità

Come personaggio insolito ma amabile, Big Eyes mira a mostrare il valore dell'amicizia nella sua comunità, a salvare l'oceano e a realizzare molteplici profitti. Lo sviluppo della tecnologia blockchain e della moneta decentralizzata, come afferma Big Eyes, non avverrà nel vuoto o nello spazio. Può essere realizzato solo attraverso un dialogo aperto e lo scambio di informazioni. Per andare avanti, Big Eyes ritiene che questi concetti debbano essere discussi liberamente.

Big Eyes promette inoltre ai suoi utenti che la comunità non imporrà alcuna tassa o imposta sulle loro transazioni. I possessori della criptovaluta Big Eyes Coin (BIG) (il token nativo di Big Eyes) possono effettuare transazioni sulla piattaforma senza dover affrontare alcun problema relativo alle commissioni di transazione, grazie all'alto valore della comunità che serve.

L'ecosistema di Big Eyes sta ospitando un concorso per i detentori di token per contribuire a portare le loro idee alla realtà utilizzando il token dell'effetto di rete (NFT). Grazie alla sfida, l'interesse per la Moneta Big Eyes aumenterà. Per aumentare il valore della Moneta Big Eyes (BIG) e contribuire alla crescita dell'ecosistema dei finanziamenti decentralizzati (DeFi) nel suo complesso, i creatori della moneta hanno intenzione di utilizzare i social media per diffondere la notizia del loro progetto, per generare un'eco sulla criptovaluta e per reclutare nuovi imprenditori sulla piattaforma.





Sandbox (SAND): il gettone del metaverso 3D costruito sulla blockchain di Ethereum

Nel 2011, Pixowl ha pubblicato The Sandbox nel tentativo di sviluppare una piattaforma di gioco mobile che potesse competere con Minecraft. Più di quaranta milioni di persone in tutto il mondo hanno scaricato Sandbox da quando è stato reso disponibile. Gli inventori di Sandbox, Arthur Madrid e Sebastien Borget, nel 2018 hanno scelto di ampliare gli obiettivi del progetto puntando alla creazione di un metaverso 3D sulla blockchain. Questo progetto mirava a dare agli utenti un modo per rivendicare la proprietà delle loro creazioni ed essere compensati per i loro contributi all'ecosistema sotto forma di token non fungibili (NFT).

I giocatori del popolare gioco "metaverso" 3D The Sandbox possono utilizzare la criptovaluta nativa del gioco, The Sandbox (SAND), per acquistare appezzamenti di terreno e costruire edifici monetariamente validi sulla rete Ethereum. Per ampliare ulteriormente il potenziale di guadagno finanziario, tutti gli oggetti creati in The Sandbox appartengono al giocatore.

Maker (MKR), il token decentralizzato

Maker (MKR) è il token utilizzato sulla piattaforma Maker, creata da Rune Christensen e basata sulla piattaforma di prestito Ethereum DeFi. Gli utenti possono bloccare l'etere nei contratti intelligenti per coniarne la stablecoin Dai di Maker. Le decisioni importanti, come i miglioramenti del protocollo e la creazione di un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) composta dai possessori di token MKR, vengono prese da MakerDAO.

Il protocollo Maker fa funzionare Maker; un gruppo di sviluppatori lo ha creato all'interno della comunità Maker e della Maker Foundation, ed è liberamente disponibile per chiunque. La Maker Foundation ha affidato la gestione del progetto a MakerDAO, un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) che concede ai titolari di MKR il diritto di votare e implementare gli aggiornamenti del protocollo.

Big Eyes è insolita in quanto è una criptovaluta che fornisce incentivi ai suoi utenti per impegnarsi nelle attività della comunità. Big Eyes è la criptovaluta del futuro perché valorizza le opinioni e i feedback degli utenti.

