La prevendita della moneta Big Eyes raggiunge i 2 milioni di dollari: porterà ricchezza all'ecosistema della DeFi come Avalanche ed Ethereum?

L'obiettivo che ogni criptovaluta si prefigge di raggiungere è quello di fornire un ecosistema vivace e dinamico da utilizzare per la propria comunità. Per farlo, gli sviluppatori devono impegnarsi a fondo per garantire che la loro modalità di funzionamento unica funzioni senza intoppi. Nel corso degli anni, Avalanche (AVAX) ed Ethereum (ETH) hanno fornito ai loro utenti proprio questo.