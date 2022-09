Magliano Alpi, Ilma Spa acquisita da Orienta Capital Partners

Orienta Capital Partners, società con sedi a Milano e Forlì specializzata in investimenti in piccole e medie imprese, ha acquisito la maggioranza di Ilma Spa, realtà di Magliano Alpi specializzata nella progettazione e produzione di tetti, pareti e altre strutture in legno per edilizia tradizionale e bio-edilizia.



All’operazione hanno partecipato con quote di minoranza Indigo Capital (anche finanziatore dell’operazione attraverso un prestito obbligazionario mezzanino) e il manager Marco Alberani, che ha assunto inoltre la carica di amministratore delegato. Gli attuali proprietari di Ilma hanno ceduto il 100% del capitale.



L’operazione fa parte del progetto all’avanguardia FA R Evolution, col quale Orienta punta a creare un ecosistema formato da realtà ricche di competenze specialistiche: oltre che da innovazione, tecnologia, ecosostenibilità e transizione digitale. Le aziende di FA R Evolution sono caratterizzate dalla voglia di “fare il futuro” di imprenditori e manager audaci, che possono quindi portare e trarre stimoli nuovi nell’interscambio tra le parti. Di FA R Evolution fa già parte l’investimento in Rockin’ 1000 e, a breve, Orienta investirà in nuove società portandole a far parte del progetto.



Ilma è una azienda storica, punto di riferimento del nord-ovest - area nella quale mira a realizzare circa 20 milioni di euro di fatturato nel 2022 - per la progettazione e la lavorazione di strutture in legno per l’edilizia. In particolare, grazie alle sue innovative tecnologie, è attiva nella progettazione e produzione di tetti in legno, case in legno e case in bioedilizia, distinguendosi quindi anche per l’ecosostenibilità dei suoi processi e dei suoi prodotti.



Augusto Balestra e Lorenzo Isolabella, soci di Orienta Capital Partners, hanno dichiarato: "Ilma è una realtà italiana in forte ascesa e con prospettive molto interessanti: rientra perfettamente nel nostro progetto FA R Evolution, grazie alla sua caratteristica carica innovativa e alla sua ecosostenibilità. Proprio nello spirito di ecosistema e interscambio di FA R Evolution, ci poniamo l’obiettivo di creare intorno a Ilma un gruppo innovatore nel settore della bioedilizia. Per farlo, costruiremo processi sinergici di aggregazione e di integrazione con aziende che offrono prodotti complementari”.



Marco Alberani, manager di solida esperienza nella gestione e nell’organizzazione di aziende sia in Italia sia a livello internazionale, ora socio e amministratore delegato di Ilma: "Con questo investimento apriamo ulteriori strade di crescita per la società. Non solo per linee esterne, ma anche per linee interne: pianifichiamo, infatti, di dare vita a una nuova organizzazione della rete di vendita, raddoppiando il mercato nei prossimi 4 anni: ci espanderemo nel nord e nel centro Italia, nonché nelle aree estere confinanti. Inoltre, già oggi i prodotti di Ilma sono altamente ecosostenibili: vendiamo gli scarti e sopprimiamo al massimo l’obsolescenza e gli sprechi. In aggiunta a questo, progettiamo di raggiungere l’autosostenibilità dal punto di vista energetico. Così, con il supporto di Orienta, creeremo ancor più valore per tutti gli stakeholder di Ilma”.



L’operazione è stata finanziata tramite prestito obbligazionario mezzanino da Indigo Capital (assistita dallo studio Gitti and Partners). Iccrea Banca e Banca Alpi Marittime hanno agito come istituti finanziatori assistiti da Simmons & Simmons.

Orienta Capital Partners è stata assistita da Grant Thornton, che si è occupata della financial e tax due diligence; da BModel, per quanto riguarda la Business Due Diligence e la redazione del Piano Industriale; da Pavia & Ansaldo per gli aspetti legali e da Lincoln International in qualità di debt advisor.

I venditori sono stati affiancati da MIT.FIN Spa, in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale e Tributario Heussen per gli aspetti legali.



Orienta Capital Partners, con sede a Milano e a Forlì, è una società specializzata in investimenti - col ruolo di lead-investor in PMI dall’elevato potenziale di crescita. I soci di Orienta sono Augusto Balestra, Marco Bizzarri, Giancarlo Galeone, Mario Gardini, Lorenzo Isolabella, Sergio Serra e Paolo Strocchi. Dal 2017, Orienta ha perfezionato 13 investimenti: Sidac (flexible packaging, venduta a Schur Flexibles Group nel 2021), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), FA (Aeroporto di Forlì), Passione Unghie (cosmetica, la cui maggioranza è stata ceduta nel 2022 a Trilantic Europe), Virosac e Rapid (sacchi per nettezza e conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), LMA (aerospace), New Penta (nutraceutica), Rockin’1000 (grandi eventi live), Trendcolor (cosmetica).



Indigo Capital, con sede a Parigi, Lione e Milano, è una società di investimento indipendente specializzata in private bonds e preferred equity per le PMI europee. Dal 2000 ad oggi il team di Indigo Capital ha investito al fianco di primari fondi di private equity, manager e corporate fornendo flexible capital solution in oltre sessanta operazioni in Europa. ILMA rappresenta il settimo investimento di Indigo Capital In Italia, dopo Sidac (flexible packaging), Bassini 1963 e Glaxi Pane (prodotti da forno surgelati), Virosac e Rapid (sacchi per nettezza e conservazione cibo), Acqua Pejo e Goccia di Carnia (acque minerali), Vision Group (distribuzione specializzata di prodotti ottici). Indigo investe in tutti i settori industriali.



Ilma, con sede a Magliano Alpi, è una società attiva nel settore della bioedilizia con specializzazione nella progettazione e lavorazione di strutture in legno per carpenteria edile. Con focus sul nord-ovest italiano e dotata di centro progettazione all’avanguardia, nonché di centri di taglio di ultima generazione, produce segnatamente tetti in legno, case in legno e case in bioedilizia.