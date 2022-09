Polkadot, STEPN e Big Eyes: tre gettoni crittografici per l'inverno crittografico

Queste condizioni economiche hanno colpito in egual misura il mercato forex, quello obbligazionario e quello azionario. Le criptovalute sono sempre state viste come una copertura per i mercati tradizionali, il che rende il tutto ancora più difficile dal momento che entrambi i lati della barricata sono in recessione. Per navigare in queste acque insidiose, gli investitori devono decidere quale strategia adottare per proteggere il proprio portafoglio. Si possono adottare approcci diversi a seconda di ciò che si spera di ottenere sui mercati.

Polkadot (DOT), STEPN (GMT) e Big Eyes (BIG EYES) sono tre token crittografici ideali per l'inverno crittografico. Questi token sono sostenuti da progetti di utilità e da una comunità di utenti dedicata. Inoltre, questi progetti hanno una solida tokenomics, che indica che i prezzi dei loro token si riprenderanno. Questi progetti saranno un'ottima aggiunta al vostro portafoglio se avrete la pazienza di raccoglierne i frutti. Ecco cosa c'è da sapere.

Polkadot (DOT)

Polkadot (DOT) è un protocollo multi-catena che collega le blockchain nell'ecosistema crittografico. Inoltre, fornisce sicurezza alle blockchain in quanto condividono i dati tra le catene. Polkadot promuove la connettività delle blockchain e consente il trasferimento di tutte le attività su una blockchain a un'altra blockchain. Il protocollo è interoperabile e stabile per gli sviluppatori che creano soluzioni per le blockchain. Le capacità di trasferimento dei dati non sono limitate ai token della blockchain, il che lo rende un'utile utility. I beni della blockchain trasferiti con Polkadot sono protetti e non vi è alcuna perdita di dati durante il processo. Polkadot mira a diventare il più grande attore nell'interoperabilità cross-blockchain nell'ecosistema Web 3.

In quanto protocollo Zero-layer, Polkadot collega tra loro le blockchain di livello 1 mantenendo l'interoperabilità e la sicurezza. Inoltre, il protocollo Polkadot aggiorna la propria base di codice senza ricorrere a fork. Questi aggiornamenti si basano sulle votazioni della comunità Polkadot. Inoltre, il protocollo utilizza il DOT come token di utilità, consentendo ai titolari di eseguire diverse operazioni sulla piattaforma. Polkadot cambierà anche il modo in cui gli sviluppatori costruiscono i progetti di criptovaluta.

STEPN (GMT)

STEPN (GMT) è un protocollo di fitness web 3. Incoraggia gli utenti a fare esercizio fisico utilizzando criptovalute. Incoraggia gli utenti a fare esercizio fisico utilizzando ricompense in criptovaluta. Queste ricompense sono sotto forma di token crittografici e garantiscono che gli utenti possano guadagnare dalle loro attività fisiche. Utilizzerà la blockchain per creare un sistema di ricompense trasparente che permetta agli utenti di essere compensati proporzionalmente alla quantità di esercizio fisico svolto. STEPN intende utilizzare questi incentivi per aiutare gli utenti a mettersi in forma e a diventare una versione più sana di se stessi. La piattaforma utilizza la meccanica Play-to-earn per ricompensare gli utenti quando svolgono attività fisiche. Per guadagnare ricompense in criptovaluta, gli utenti devono iscriversi e acquistare scarpe da ginnastica NFT sulla piattaforma.

STEPN opera un sistema multi-token con i due token GMT e GST, che sono i due token del protocollo. GMT è il token di governance di STEPN, che consente agli utenti di proporre e votare le proposte avanzate dagli altri membri. D'altro canto, STEPN utilizza GST come token nativo e gli utenti possono utilizzare GST per eseguire transazioni sulla piattaforma.

Big Eyes (BIG EYES)

Big Eyes (BIG EYES) è un token comunitario che mira ad aumentare il valore degli ecosistemi NFT e DEFI. Lo farà aumentando l'accesso a questi spazi attraverso il suo protocollo. Inoltre, Big Eyes mira a convogliare la liquidità negli ecosistemi DEFI e NFT. Il progetto influenzerà il modo in cui gli utenti di criptovalute interagiscono con NFT e DEFI. fa molto affidamento sulla sua comunità per portare avanti il progetto, motivo per cui una grande percentuale del token sarà disponibile per la comunità.

La piattaforma Big Eyes fornirà agli utenti un ambiente sicuro e sostenibile per ottenere il massimo dalle loro transazioni. BIG EYES è disponibile per la vendita nella prevendita in corso. Sono in palio diversi bonus, che possono essere accumulati per ottenere ulteriori ricompense. Potete anche invitare i vostri amici e guadagnare gettoni quando effettuano un acquisto.

Moneta Occhi Grandi (BIG)

