Sfruttare l'imminente corsa al rialzo con Big Eyes, Binance Coin e Ripple

Il mercato orso delle criptovalute nel 2022 si è protratto per un po'. Tuttavia, con pochi cambiamenti nei movimenti di prezzo, gli esperti ritengono che il mercato toro sia in arrivo. Per questo motivo, è consigliabile fare scorta di token con potenziale, come Big Eyes Coin (BIG) , Binance Coin (BNB) e Ripple (XRP).

Moneta Big Eyes

Big Eyes Coin (BIG) è un progetto di criptovaluta in via di sviluppo costruito sul concetto di meme-token. Si basa su un simpatico meme di gatto, che rappresenta un punto di vista nuovo, diverso dai tipici token meme a tema canino che sono comuni nel mercato delle criptovalute.

Il progetto è completamente basato sulla comunità, con l'unico scopo di trasferire ricchezza nell'ecosistema della DeFi e di salvaguardare un'area cruciale dell'ambiente globale. Inoltre, cerca di dare di più alla sua comunità attraverso il suo ecosistema auto-propagante.

Big Eyes Coin (BIG) utilizzerà una struttura senza tasse con zero commissioni di transazione e includerà gli NFT nei suoi progetti principali. Ospiterà anche eventi sociali, come concorsi di bellezza, per avvicinare la sua comunità agli utenti di criptovalute. Queste caratteristiche, e molte altre, dimostrano che Big Eyes (BIG) intende essere all'altezza della sua fama .

Moneta Binance

Binance è senza dubbio la più grande borsa di criptovalute al mondo in base al volume di scambi giornalieri. Tuttavia, cerca di promuovere lo scambio di criptovalute come una forza importante nella finanza globale.

Oltre a essere il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance ha introdotto un vasto ecosistema di funzionalità per i suoi utenti. Tutti i progetti che compongono la rete di Binance - Binance Chain, Binance Smart Chain, Binance Academy, Trust Wallet e progetti di ricerca - utilizzano la tecnologia blockchain per inaugurare una nuova era della finanza.

Tuttavia, la moneta nativa dell'exchange Binance, la Binance Coin (BNB), è essenziale per il buon funzionamento di molti dei progetti collaterali di Binance. È interessante notare che negli ultimi anni ha registrato un'enorme crescita.

La moneta viene anche utilizzata per partecipare a Binance Launchpad, una piattaforma ICO che ha supervisionato il debutto di vari progetti di criptovalute. Si tratta di una semplice questione economica: poiché esistono diversi casi d'uso per la moneta, la domanda supererà quasi sempre l'offerta.

Binance si impegna anche in un meccanismo di restrizione dell'offerta noto come burning, in cui i token BNB vengono eliminati dall'offerta. Alla luce di ciò, l'imminente mercato delle criptovalute potrebbe far salire BNB oltre il suo picco del 2021.

Ripple

Ripple (XRP) è una piattaforma di trasferimento di denaro che consente agli utenti di avviare transazioni a velocità diverse volte superiori rispetto a Bitcoin o Ethereum. È un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) specializzato nel trasferimento di denaro, nel cambio di valuta e nelle reti di rimesse, che consente agli utenti di saltare i tempi di attesa in banca scambiando XRP con la maggior parte delle altre valute.

Ripple (XRP) è stato sviluppato da una società tecnologica con sede negli Stati Uniti, Ripple Labs Inc. e convalidato da server esterni prima di essere rilasciato nel 2012. La sua criptovaluta, XRP, è utilizzata come unità di scambio.

Sebbene stia attualmente affrontando sfide normative, il prezzo di XRP è salito a uno dei livelli più alti nell'aprile 2021, nonostante abbia raggiunto il suo valore massimo nel 2018. Si ipotizza che la causa normativa si concluderà presto, il che potrebbe spingere il prezzo della moneta oltre i suoi massimi storici.

Conclusione

Abbiamo discusso tre criptovalute che possono potenzialmente produrre guadagni massicci nell'imminente corsa al rialzo. Mentre Binance Coin (BNB) e Ripple (XRP) sono già in circolazione, si sta creando un grande ottimismo intorno a Big Eyes Coin, che sta iniziando la sua prevendita.

