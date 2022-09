A Borgo San Dalmazzo un concerto ispirato alla vita dei Beati don Mario Ghibaudo e don Giuseppe Bernardi

Sabato 17 settembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Dalmazzo, in Borgo San Dalmazzo si terrà il concerto di musica sacra con la partecipazione del coro Pacem In Terris.

Il Coro Pacem in Terris è formato da coristi provenienti da molte parrocchie della Diocesi di Cuneo e dalle diocesi vicine. I concerti sono proposti come momenti di evangelizzazione e preghiera, sia per i cantori sia per i fedeli invitati all’ascolto.