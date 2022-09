A San Benedetto Belbo ritorna la "Festa d’Autunno"

A San Benedetto Belbo, dopo lo stop forzato di due anni, torna la Festa d’Autunno. Il via della due giorni è previsto per sabato 17 settembre, alle ore 20, con la distribuzione di polenta con salsiccia presso il salone polifunzionale “Michele Ferrero” in piazza Emilio Canonica, seguita alle ore 21 da una serata liscio con l’orchestra Alex e la band



Domenica 18 si inizierà alle 10, presso la Censa di Placido, col raduno delle confraternite organizzato dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e col 3° Raduno del Gruppo Alpini Alta Langa, che dopo l’ammassamento in piazza XX settembre sfilerà per le vie del paese con la Banda Musicale Alpina» di Corneliano. Alle 11 è prevista la Santa Messa. Alle 12.30 il pranzo presso il salone polifunzionale.