L’ensemble "Didone Abbandonata" in concerto a Boves

Sabato 24 settembre alle ore 21 presso la Chiesa di Madonna dei Boschi di Boves l’ensemble Didone Abbandonata terrà un concerto dedicato a musiche del rinascimento francese. L’evento organizzato dall’Associazione Ricercare è il terzo appuntamento della stagione concertistica Giovani per l’Arte 2022. Il programma del concerto proposto per questo evento è un lavoro di ricerca musicologica ideato dai membri dell’ensemble, che riporta in luce musiche inedite del compositore Adrian le Roy, celebre editore francese del XVI secolo. Il soprano cuneese Maria Rosaria Giraudi canterà una selezione di arie di corte del compositore francese.

L’ensemble Didone abbandonata è nato nel 2015 dall’unione di tre giovani musicisti, affermati nell’ambito della musica antica (Nina Przewozniak al violino barocco, Davide Stefanelli al clavicembalo e Francesco Olivero alla tiorba) e uniti dal desiderio di esplorare il repertorio musicale del ‘600 e del ‘700. L’ensemble si avvale anche della collaborazione di altri musicisti e di cantanti, creando così una realtà a geometria variabile e aumentando esponenzialmente le possibilità di repertorio. Si è esibito in numerosi e rinomati festival, in Italia e all’estero.

Ensemble Didone Abbandonata

Susanne Geist, Gianfranco Saponaro flauti dritti

Irene Caraba viola da gamba

Lorenzo Sabene, Francesco Olivero liuto e chitarra rinascimentale

Marco Zanco percussioni