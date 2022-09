Oltre 400 equipaggi di vespisti per la 16ª Giornata Vespazza a Paesana

Una buona giornata dal punto di visto meteo si è trasformata in un successo strepitoso per i Vespazzi di Paesana. Domenica 4 settembre il gruppo paesanese ha chiamato a raccolta le mitiche “due ruote Piaggio” per la 16ª Giornata Vespazza, e la risposta non si è fatta attendere.

430 equipaggi, per un totale di circa 510 vespisti (numeri in linea con le presenze fatte registrare nel 2019), hanno invaso il paese. "Siamo naturalmente molto soddisfatti – ha detto il presidente de I Vespazzi, Eric Anselmo -; colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento".

Un brulicare di colori e di dialetti diversi, fin dalle prime ore del mattino ha popolato piazza Piave. Il lungo serpentone, dopo la passerella in paese, è poi salito a Pian del Re e successivamente ha fatto tappa a Crissolo per un gustoso aperitivo.

Nel pomeriggio, sempre in piazza Piave, è avvenuta la premiazione, con la consegna del Memorial intitolato ad Adriano Perasso, al Vespa Club “Vespan e Salam” di San Damiano d’Asti. Circa 35 i Vespa Club partecipanti, che si sono dati l’appuntamento per la prossima edizione del Raduno, targata 2023.