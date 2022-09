Tante iniziative a Centallo per commemorare Don Gerbaudo a 72 anni dalla morte

L’Associazione “Don Gerbaudo”, insieme alla Diocesi, all’Azione Cattolica, alle Missionarie Diocesane e alla Parrocchia di Centallo, organizza una serie di iniziative per commemorare, a 72 anni dalla morte, il sacerdote centallese di cui dal 2013 è in corso il processo di beatificazione.

Si inizierà giovedì 22 settembre (ore 20,45, nel Nuovo Lux) con un dibattito stimolante, soprattutto per i giovani e per quanti, a diverso titolo, ruotano attorno al mondo giovanile. Sul tema “Giovani per il mondo con il gusto di Dio, giovani per il mondo con il gusto dell’altro” discuteranno Maurizio Bergia (cooperatore sociale e papà di casa-famiglia) e lo psicologo Franco Varengo, moderati da don Pierangelo Chiaramello. La sera successiva, venerdì 23, sempre alle 20,45, nella chiesa parrocchiale di Centallo viene proposta un’adorazione eucaristica, in particolare unione con il Congresso eucaristico in corso a Matera. Ci si sposta invece nel Santuario di Cussanio sabato 24, dove alle 20,45 ci sarà il concerto del coro “Sicut Lilium”, diretto dal Maestro Livio Cavallo (all’organo il M° Marco Porta). Le iniziative si concluderanno mercoledì 28 settembre (giorno anniversario della morte del Servo di Dio, avvenuta nel 1950) con una solenne concelebrazione eucaristica alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Centallo, dove da due anni sono stati traslati i suoi resti mortali.