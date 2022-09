Elezioni, Costa (Azione-Italia Viva): "Terzo polo scelta liberale"

Nel tardo pomeriggio di ieri 12 settembre il candidato del collegio uninominale alla Camera dei Deputati Enrico Costa ha incontrato i cittadini di Ceva presso l'Osteria Bislacca.

Nell'occasione, Enrico Costa ha espresso la volontà di continuare a farsi carico delle istanze e delle esigenze del territorio cebano e di tutta la Val Tanaro. A proposito del Terzo Polo Costa ha sottolineato quanto questo progetto rappresenti un unicum nella storia repubblicana italiana.

"Scegliere il Terzo Polo significa fare una scelta liberale ed implica affidarsi alla competenze".

Tra i partecipanti all'evento numerosi amministratori locali evidenziando il radicamento via via maggiore del gruppo Granda in Azione sul territorio provinciale.

Nel corso delle due settimane che mancano al voto proseguiranno gli incontri volti alla presentazione dei candidati e all'illustrazione del programma politico del Terzo Polo.