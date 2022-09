Elezioni, Perosino (FI): "Torniamo a vincere insieme" [FOTO]

E’ ricca di appuntamenti l’agenda elettorale del senatore Marco Perosino.

Ieri sera Ieri sera, martedì 13 settembre, a Pianfei, presso l’hotel la Ruota, il senatore Perosino ha organizzato una cena elettorale alla quale hanno partecipato sindaci, amministratori locali, iscritti e simpatizzanti di Forza Italia.

Purtroppo non ha potuto partecipare fisicamente all’evento in quanto ieri è stato impegnato tutta la giornata a Roma per le votazioni del “Decreto Aiuti”.

“Cari amici, mi spiace molto non poter essere questa sera in mezzo a voi ma ho dovuto partecipare alla votazione del “Decreto Aiuti” al fine di poter garantire che questo venisse approvato. In un momento così difficile e importante, ho dovuto partecipare e dare mia fiducia ad una serie di aiuti a favore di imprese e cittadini italiani”.

Alla serata ha partecipato il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio il quale ha ricordato i valori e l'importanza del partito Forza Italia all'interno della coalizione del centrodestra. Si è soffermato più volte sull’impegno concreto che il senatore Perosino ha dimostrato in questi anni. Il Senatore è stato vicino e si è fatto portavoce istanze degli amministratori locali direttamente nelle commissioni del senato della Repubblica.

Oltre al presidente Alberto Cirio, erano presenti il vice presidente del consiglio regionale Franco Graglia e il coordinatore provinciale Maurizio Paoletti.