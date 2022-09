+Europa, i prossimi appuntamenti con i candidati piemontesi

Informiamo i nostri lettori sui prossimi appuntamenti dei candidati alla Camera di +Europa Flavio Martino (capolista), Alice Depetro, Sabatino Tarquini e Alexandra Casu e il candidato al Senato Marco Filippa.



Si ricorda inoltre che prosegue lo sciopero della fame a staffetta per chiedere la parità di accesso ai grossi media per tutti i partiti: dalle 16 di oggi digiunerà per 48 ore Filippo Blengino.



- Venerdì (16 settembre) mattina, volantinaggio mercato Bra;

- Sabato (17 settembre) maratona oratoria e volantinaggio ad Alba (mattina);

- Domenica (18 settembre) maratona oratoria e volantinaggio a Cuneo Via Roma angolo Piazza Galimberti (tutto il giorno);

- Lunedì (19 settembre) banchetto a Cuneo, slargo Corso Dante lato Stura, pomeriggio

- Martedì (20 settembre) banchetto a Cuneo, slargo Corso Dante lato Stura, mattina