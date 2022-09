Cirio: “Entro fine ottobre la scelta del sito per il nuovo ospedale di pianura”

“Entro la fine di ottobre decideremo la localizzazione del nuovo ospedale di pianura”.

Questo l’annuncio dato dal presidente della Regione Alberto Cirio a Pagno, durante l’inaugurazione della nuova scuola.

Cirio non si è sbilanciato oltre, ma ha lasciato intendere che la scelta avverrà sulla base delle indicazioni emerse dal territorio, senza che la questione venga portata – così come aveva annunciato mesi or sono l’assessore alla Sanità Luigi Icardi – all’esame del Consiglio regionale.

Il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, che in campagna elettorale aveva auspicato una soluzione prossima all’attuale sede del Santissima Annunziata, tecnicamente rivelatasi però non percorribile, si mostra disponibile.

“Abbiamo avuto nei mesi scorsi interlocuzioni con la Regione. Abbiamo fatto presente, come amministrazione, di evitare il più possibile consumo del suolo, ma non vogliamo porre impedimenti. Siamo a disposizione per ulteriori approfondimenti – fa sapere Portera - sia con la Regione che con gli altri Comuni del territorio”.

A questo punto pare che l’area più probabile su cui potrebbe sorgere il nuovo ospedale, destinato a servire Saviglianese, Saluzzese e Fossanese, sia essere quella nei pressi dello stabilimento della Panna Elena, a ridosso della ex provinciale 662 Saluzzo-Savigliano. Un terreno di circa 100 mila metri quadrati, già destinato ad area servizi dal piano regolatore di Savigliano, che non necessiterebbe di espropri.