Calcio Serie D: terza giornata, Bra-Castanese e Casale-Fossano tra gli anticipi di sabato

In vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì 21 settembre (4^di andata) la terza giornata del girone A di Serie D vedrà diverse squadre in campo nel pomeriggio di sabato 17 (anzichè domenica 18).

Tra gli anticipi già fissati le gare di Bra e Fossano, opposte rispettivamente a Castanese in casa e Casale in trasferta. Identica scelta anche per Chieri-Borgosesia, Stresa-Derthona e Vado-Pont Donnaz (fischio d'inizio alle ore 15).

Domenica (ore 15) le restanti partite (salvo l'accoglimento di nuove richieste di anticipo): Fezzanese-Asti, Gozzano-Chisola, Legnano-Sanremese, Ligorna-Castellanzese, Sestri-Pinerolo.

LE PARTITE DI SABATO 17 SETTEMBRE

Bra-Castanese

Casale-Fossano

Chieri-Borgosesia

Stresa Vergante-Derthona

Vado-PDHAE